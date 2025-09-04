E

l secretario de Estado, Marco Rubio, se reunió ayer con la presidenta Claudia Sheinbaum y no usó un tono duro ni amenazó con enviar marines a México a cazar narcos, como se vino especulando a lo largo de muchas semanas en redes sociales. Al contrario, hizo un reconocimiento al desempeño del gobierno mexicano en la tarea de combatir al crimen y manifestó “su respeto y admiración” por las acciones emprendidas por la presidenta Claudia Sheinbaum. “No hay gobierno en este momento que esté cooperando más con nosotros en la lucha contra la criminalidad que el de México”, enfatizó Rubio. Por su lado, la presidenta Sheinbaum dijo que “durante el encuentro cordial con el secretario de Estado de Estados Unidos acordamos el programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley, luego de varios meses de trabajo. Está basado en cuatro ejes: reciprocidad, respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, así como confianza mutua”. Puede decirse que la relacion bilateral está en uno de sus mejores momentos de los últimos tiempos, a pesar de la conocida incontinencia verbal de Trump.

El equipo

No es superfluo mencionar los nombres de los funcionarios que acompañaron a la presidenta Sheinbaum a lo largo de los varios meses que mencionó, una labor que incluyó 10 llamadas telefónicas con el presidente Trump. Fue una labor tenaz y laboriosa: el canciller Juan Ramón de la Fuente; el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch; el jefe de unidad para América del Norte, Roberto Velasco, y el embajador en Washington, Esteban Moctezuma.

Como México no hay dos

Aquí les va de maravilla a las empresas internacionales; vean la amarga experiencia que están viviendo Iberdrola y otras compañías del sector de energía verde en Estados Unidos. La administración planea retirar permisos a Iberdrola sobre dos proyectos eólicos marinos, New England Wind 1 y 2, en Massachusetts. Así lo afirma el portal económico de Bloomberg. Junto con este golpe, Reuters reveló otro documento, del gobierno federal, por el que pretende revocar los permisos concedidos a Ocean Winds, empresa conjunta entre EDP Renováveis y Engie, con sede en Madrid, para el desarrollo de un complejo eólico, SouthCoast Wind.