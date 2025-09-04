L

a presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y varios miembros de su gabinete sostuvieron ayer una reunión con el equipo encabezado por el secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, en la cual se formalizó el entendimiento en materia de seguridad trabajado por Palacio Nacional y la Casa Blanca a lo largo de meses.

A partir del comunicado conjunto difundido al final del encuentro y de la conferencia de prensa ofrecida por Rubio junto al canciller Juan Ramón de la Fuente se infiere que las conversaciones fueron cordiales y productivas, como anticipó la mandataria antes de acudir a la cita.

El emisario de Donald Trump manifestó su respeto y admiración por las acciones emprendidas por la administración de la presidenta Sheinbaum en contra de los cárteles, destacó el nivel de colaboración y cercanía alcanzado y admitió la necesidad de que Estados Unidos ataque la criminalidad en su propio territorio y haga más para detener el tráfico ilícito de armas, mientras De la Fuente resaltó que el trabajo de cooperación acordado se sustenta en cuatro principios fundamentales: “respeto irrestricto a la soberanía y a la integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración coordinada sin subordinación”.

La actitud respetuosa y conciliadora de Rubio, conocido por ser casi tan beligerante y altisonante como su jefe, denota que en Washington se ha cobrado conciencia acerca de la importancia de la relación bilateral y del hecho de que ésta no puede llegar a buen puerto mediante amagos o chantajes. En particular, cabe ver una admisión de la profundidad de la integración económica, la cual no sólo sostiene millones de empleos en México, sino sobre todo la rentabilidad y competitividad de la industria estadunidense, así como la posibilidad de ese país de adquirir bienes esenciales con una calidad y un costo que difícilmente puede conseguir en otros mercados.