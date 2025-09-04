Jueves 4 de septiembre de 2025, p. 4
La compañía Mulato Teatro llegó al Centro Cultural La Titería de Marionetas de la Esquina para estrenar la obra Tilicos y flacos, dirigida al público infantil para combatir el racismo, tema que aborda con una mezcla de humor, ternura y crítica social. La puesta en escena se presentará los sábados y domingos de este mes a las 13 horas.
La pieza narra la historia de Tomoani, un niño afrodescendiente que enfrenta el racismo cotidiano en un pueblo rural. Junto a su amigo Pinto, un perrito que adoptó, el protagonista se embarca en un viaje de reconocimiento y valía de sus raíces.
Esta puesta en escena visibiliza el racismo estructural, el bullying escolar y la necesidad de reconocer y valorar nuestras raíces culturales, tanto afrodescendientes como indígenas. Tilicos y flacos invita a la empatía e inclusión de una manera lúdica, atractiva y fresca para las infancias.
Producida por Mulato Teatro, la obra fue escrita por Ismael Rojas y Jaime Chabaud, bajo la dirección de Raúl Eduardo Ángeles Flores, con actuaciones de Jéssica Lunet y el mismo Ismael Rojas. La asistente de dirección es Marisol Castillo y el apoyo técnico de Juan Sebastian Chabaud Castillo, con música de Mano Goreda.
El equipo de trabajo lo completan en la escenografía y títeres “El Palacio de los Títeres” y Adriana Morales; el diseño de iluminación es de Raúl Eduardo Ángeles Flores; vestuario de Sarahí García Aguirre; la traducción al náhuatl fue hecha por Marco Antonio Tafolla y Alma Leticia Benítez, con canción original del primero y voz en off de Alma Leticia Benítez.
La obra Tilicos y flacos se presentará a partir del sábado y hasta el día 28 en el Centro Cultural La Titería de Marionetas de la Esquina (Vicente Guerrero 7, colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán).Los boletos tienen un costo desde 150 hasta 300 pesos y se pueden adquirir en línea a través de https://www.latiteria.mx/boletera o en la taquilla del teatro.