De la redacción

Periódico La Jornada

Jueves 4 de septiembre de 2025, p. 4

La compañía Mulato Teatro llegó al Centro Cultural La Titería de Marionetas de la Esquina para estrenar la obra Tilicos y flacos, dirigida al público infantil para combatir el racismo, tema que aborda con una mezcla de humor, ternura y crítica social. La puesta en escena se presentará los sábados y domingos de este mes a las 13 horas.

La pieza narra la historia de Tomoani, un niño afrodescendiente que enfrenta el racismo cotidiano en un pueblo rural. Junto a su amigo Pinto, un perrito que adoptó, el protagonista se embarca en un viaje de reconocimiento y valía de sus raíces.

Esta puesta en escena visibiliza el racismo estructural, el bullying escolar y la necesidad de reconocer y valorar nuestras raíces culturales, tanto afrodescendientes como indígenas. Tilicos y flacos invita a la empatía e inclusión de una manera lúdica, atractiva y fresca para las infancias.

Producida por Mulato Teatro, la obra fue escrita por Ismael Rojas y Jaime Chabaud, bajo la dirección de Raúl Eduardo Ángeles Flores, con actuaciones de Jéssica Lunet y el mismo Ismael Rojas. La asistente de dirección es Marisol Castillo y el apoyo técnico de Juan Sebastian Chabaud Castillo, con música de Mano Goreda.