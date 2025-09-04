Reyes Martínez Torrijos

Jueves 4 de septiembre de 2025

El arquitecto y editor Víctor Jiménez, quien durante las recientes tres décadas impulsó la investigación y defensa de la obra del escritor Juan Rulfo, falleció ayer. Así lo difundió Editorial RM, que acompañó la misión de salvaguarda de la narrativa y figura del escritor jaliscience.

El presidente de la Fundación Juan Rulfo (FJR) hasta el día de su muerte aseguraba que la obra de ese gran autor sólo necesita “que le quiten las piedras del camino”, trabajo al que se dedicó con celo y entusiasmo.

El sello RM, especializado en literatura y arte contemporáneo, destacó a través de su página el “vacío inmenso” que deja el deceso de Jiménez, “pero también un legado de amistad y de trabajo compartido que permanecerá para siempre. Nuestra gratitud eterna hacia alguien verdaderamente irrepetible”.

A pesar de las críticas, Jiménez cumplió con la encomienda que le hizo la familia Rulfo, a través del minucioso cuidado de ediciones, gestiones para lograr traducciones de Pedro Páramo y El llano en llamas en todo el mundo y la organización de actos académicos y culturales para difundir el conocimiento de estos textos fundamentales.

Afirmó constantemente que Rulfo es el “único autor mexicano del siglo XX con una dimensión universal, ningún otro. Y eso es algo que, hoy día, el propio medio literario nacional no puede aún digerir”.

En el centenario del natalicio de Rulfo, en 2017, por ejemplo, el editor participó en la presentación de cuatro libros nuevos: Noticias sobre Juan Rulfo: la biografía, de Alberto Vital; la versión español-náhuatl de Pedro Páramo, traducida por Victoriano de la Cruz; Ladridos, astros y agonías: Rilke y Broch en el lector Juan Rulfo, de su autoría, y El fotógrafo Juan Rulfo, que prepararon Paulina Millán y Jorge Zepeda.

En enero pasado, por los 75 años de la publicación original de Pedro Páramo, Editorial RM lanzó una edición especial limitada con la reproducción facsimilar de las tres primeras publicaciones en las que aparecieron fragmentos de la primera edición de la novela, un portafolio con más de 90 portadas en diferentes idiomas y una postal especial de Juan Rulfo. Contó con textos del editor Víctor Jiménez, quien resaltó, en entrevista con este diario, que cada año se venden decenas de miles de ejemplares de los textos de Rulfo en chino, japonés, hebreo, árabe, malayalam (un idioma de India) o feoés (una lengua de Dinamarca), hasta llegar a unos 50 idiomas.