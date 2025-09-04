Denuncian trabajadores que la alcaldesa se ha negado a escuchar sus demandas
Jueves 4 de septiembre de 2025, p. 29
Con uniformes deteriorados y de baja calidad, sin herramientas adecuadas ni insumos de oficina, con laudos laborales pendientes y falta de claridad en el presupuesto asignado para el pago de infectorriesgo, trabajan empleados operativos de la alcaldía Cuauhtémoc agremiados al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México.
Sus rutinas se dificultan con oficinas improvisadas en el sótano de la alcaldía, donde cuentan con apenas dos sanitarios, respiran el esmog proveniente de autos del estacionamiento, conviven con fauna nociva y comparten escritorios sin renovar desde hace por lo menos cuatro décadas.
En protesta, trabajadores bloquearon por más de una hora la avenida Insurgentes, a la altura de Héroes Ferrocarrileros, para denunciar que a casi un año de haber solicitado audiencia con la alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega, continúan sin ser atendidos. La movilización también reunió a cerca de 200 empleados frente a la sede de la alcaldía Cuauhtémoc.
“La responsable es la alcaldesa y ella tiene que responder por quienes hacemos su trabajo; ahí estaba hace rato y no nos recibió. También sabemos dialogar y sentarnos; ni siquiera nos conoce”, reprocharon los inconformes.
De acuerdo con testimonios, hay quienes limpian las celdas de cimentación de edificios de Tlatelolco, sin pantaloneras especiales ni botas adecuadas. “Sufrimos infecciones en los pies”, acusaron. Además, encargados de jardines señalaron que al sufrir accidentes “el seguro no se hace cargo”. Asimismo, quienes trabajan en el sótano no cuentan con ventilación, mientras que “a los jefes les instalaron aire acondicionado”.
Sostuvieron que a pesar de tener diálogos con la directora de Administración, Deyanire Vianeth Violante Camacho, “sólo nos traen vuelta y vuelta”, sin que hasta ahora se haya resuelto alguna de sus demandas.