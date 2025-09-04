Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Jueves 4 de septiembre de 2025, p. 29

Con uniformes deteriorados y de baja calidad, sin herramientas adecuadas ni insumos de oficina, con laudos laborales pendientes y falta de claridad en el presupuesto asignado para el pago de infectorriesgo, trabajan empleados operativos de la alcaldía Cuauhtémoc agremiados al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México.

Sus rutinas se dificultan con oficinas improvisadas en el sótano de la alcaldía, donde cuentan con apenas dos sanitarios, respiran el esmog proveniente de autos del estacionamiento, conviven con fauna nociva y comparten escritorios sin renovar desde hace por lo menos cuatro décadas.

En protesta, trabajadores bloquearon por más de una hora la avenida Insurgentes, a la altura de Héroes Ferrocarrileros, para denunciar que a casi un año de haber solicitado audiencia con la alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega, continúan sin ser atendidos. La movilización también reunió a cerca de 200 empleados frente a la sede de la alcaldía Cuauhtémoc.