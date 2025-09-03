Fernando Camacho, Enrique Méndez, Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. 7

Carol Antonio Altamirano (Morena) fue designado presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Subrayó que la prioridad de esa instancia legislativa será “apoyar la política económica” de la presidenta Claudia Sheinbaum y que no habrá recortes en el gasto social en 2026.

Entrevistado por los medios de comunicación, el diputado agradeció a sus compañeros de bancada por apoyar su nombramiento y enfatizó que la comisión a su cargo hará un “trabajo responsable para que tengamos ingresos suficientes” el próximo año.

El objetivo, destacó, es que “sigan los programas sociales y poder cumplir a la gente. Nuestra gestión se va a caracterizar por la apertura, habrá respeto y, sobre todo, vamos a trabajar de manera ordenada, con método”.

El nombramiento de Antonio Altamirano se da una semana antes de que la Cámara de Diputados reciba el paquete económico 2026, y la comisión tiene hasta el 16 de octubre para aprobar la Ley de Ingresos.

El legislador oaxaqueño dijo que se estudiará “de manera responsable” la posibilidad, ya anunciada por la consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, de que se “actualice” el cobro del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), en particular en el caso de las bebidas azucaradas, aunque también podría hacerse con el tabaco y el alcohol.