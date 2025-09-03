Jessika Becerra

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. 15

Los centros cambiarios que operan en el país requieren adaptar sus operaciones a nuevas reglas que garanticen la seguridad de sus empresas, de acuerdo con expertos del sector que participaron en la 23 convención de estos intermediarios financieros. La Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, integrada por cerca de 50 empresas de las 700 que conforman el sector, organizó el encuentro en el que nuevamente se discutió que la banca comercial mantiene las cuentas cerradas para ese grupo para prevenir el lavado de dinero.

En el evento se analizó la necesidad de una mayor vigilancia del personal dedicado a la compraventa de divisas en pequeños establecimientos ubicados en zonas turísticas y en la frontera.

Sandro García Rojas Castillo, consultor especialista en prevención de lavado de dinero, comentó que las nuevas medidas tomadas por el gobierno de Estados Unidos contra ese ilícito y el financiamiento al “terrorismo” –como designa a seis grupos de narcotraficantes mexicanos–, invitan a los centros cambiarios a realizar sus operaciones con un enfoque de riesgo más riguroso.

Expuso que el sector debe actualizar sus mapas de riesgo y visualizar qué tan expuestos se encuentran al contagio de actividades relacionadas con el financiamiento al terrorismo.