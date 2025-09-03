▲ La exposición en el Museo Maya de Cancún es el recorrido histórico más grande de la antigua ciudad-Estado de Cobá. Foto cortesía Luis Gerardo Peña Torres/INAH

Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. 5

El Museo Maya de Cancún presentará desde mañana la muestra Cobá: a más de 50 años de investigación arqueológica, organizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Centro INAH Quintana Roo y la delegación municipal de Cobá, en coordinación con el Boundary End Archaeological Research Center (BEARC).

La exposición recolecta el más de medio siglo de información que los expertos han reunido sobre la historia de esta mítica y gigantesca ciudad, cuyo periodo de florecimiento se dio entre los años 300 y 1000 dC.

La exposición es el recorrido histórico más grande de la que fue considerada una de las ciudades-Estado más importantes de la zona norte de la costa oriental peninsular de México, alrededor de la cual se construyó una red de vías terrestres llamadas sacbe’ob o “caminos blancos”, entre los que hay uno que tiene más 100 kilómetros, el cual llegaba hasta Yaxuná, cerca de Chichén Itzá.

Hace medio siglo, el Proyecto Arqueológico y Topográfico de Cobá, dirigido por George Stuart y William Folan, implementó sus primeras investigaciones, que también forman parte de esta exhibición. La curaduría fue realizada por la directora ejecutiva del BEARC, Nelda Issa Marengo Camacho, y la investigadora María José Con Uribe, quien por más de 30 años ha trabajado en esa zona arqueológica.