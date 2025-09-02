Emir Olivares y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Martes 2 de septiembre de 2025, p. 3

En vísperas de la llegada de secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo dejó claro: “para que no haya ninguna duda, la política de construcción de la paz se decide soberanamente en México, nadie influye en ella”.

En su mensaje por el primer Informe de gobierno –48 horas antes de reunirse con el emisario de Donald Trump–, la mandataria delineó que la política de seguridad del país se cimenta “en la honestidad, convicción y certeza de que las y los humanistas sabemos gobernar con perseverancia, estrategia y damos resultados”.

Al referirse a la visita de Rubio, refirió: “en dos días recibiremos al secretario del Departamento de Estado para acordar un marco de colaboración en materia de seguridad. Hemos dejado claro que la base de este entendimiento es la responsabilidad compartida, la confianza mutua, el respeto a la soberanía y territorialidad y la cooperación sin subordinación”.

Destacó varias de las reformas constitucionales que se aprobaron en el primer año de gobierno; aunque la única que leyó textualmente fue la modificación a los artículos 19 y 40 de la Carta Magna, referentes a soberanía nacional y la no injerencia extranjera: “el pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo”.