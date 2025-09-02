Martes 2 de septiembre de 2025, p. 3
En vísperas de la llegada de secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo dejó claro: “para que no haya ninguna duda, la política de construcción de la paz se decide soberanamente en México, nadie influye en ella”.
En su mensaje por el primer Informe de gobierno –48 horas antes de reunirse con el emisario de Donald Trump–, la mandataria delineó que la política de seguridad del país se cimenta “en la honestidad, convicción y certeza de que las y los humanistas sabemos gobernar con perseverancia, estrategia y damos resultados”.
Al referirse a la visita de Rubio, refirió: “en dos días recibiremos al secretario del Departamento de Estado para acordar un marco de colaboración en materia de seguridad. Hemos dejado claro que la base de este entendimiento es la responsabilidad compartida, la confianza mutua, el respeto a la soberanía y territorialidad y la cooperación sin subordinación”.
Destacó varias de las reformas constitucionales que se aprobaron en el primer año de gobierno; aunque la única que leyó textualmente fue la modificación a los artículos 19 y 40 de la Carta Magna, referentes a soberanía nacional y la no injerencia extranjera: “el pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo”.
En medio del complejo entorno internacional causado por la política arancelaria de Trump, puntualizó que su administración ha logrado construir una relación de respeto mutuo con la del magnate.
Reivindicó que México es el país del mundo “con el mejor porcentaje” de esas tarifas, a la par que resaltó que se sigue negociando con Washington; en ese sentido, confió en que con el T-MEC se puedan alcanzar aún mejores condiciones.
Destacó el respaldo a los paisanos en Estados Unidos y a los deportados. A la fecha se ha apoyado a 86 mil connacionales.
En cuanto a los resultados en la estrategia de seguridad, la jefa del Ejecutivo resaltó que en los primeros 11 meses de su gobierno los homicidios dolosos se han reducido 25 por ciento.
Los delitos de alto impacto, aseguró, cayeron 20 por ciento, el robo de vehículo con violencia 31 por ciento y los feminicidios 34 por ciento. Asimismo, hace unos meses se lanzo la estrategia nacional contra la extorsión.