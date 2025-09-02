P

ese a los esfuerzos denodados de Ricardo Monreal por lograr un acuerdo que impusiera a algún miembro del PAN en la mesa directiva de la Cámara de Diputados, los azules –también Monreal– se quedaron con las ganas, por el momento, de llevar agua a su molino.

Como la democracia a final de cuentas es la madre de todas las interpretaciones que la contradigan, será fácil para la oposición al régimen actual buscar “razones” para gritar que se le ha violado, que se ha hecho trizas a la ley y que el gobierno sigue los pasos del autoritarismo más puro.

Claro, estamos hablando de los acuerdos entre los minúsculos grupos políticos que se dicen representantes de la población. A esos tratos, muchas veces vergonzantes, se reduce la democracia según esos miembros de los partidos políticos.

Pero desde luego, hay cuestiones incontrovertibles y una de ellas es la voluntad de la población manifiesta en las urnas, esa gente a la que nunca se le preguntó si estaba de acuerdo con que el poder que se ejerce en cualquiera de las Cámaras legislativas debería repartirse.

Los ciudadanos confiaron su deseo –para bien y para mal– de que una propuesta, la que eligieron, se convirtiera en gobierno.

En ningún momento condicionaron su voto a un reparto “democrático” del poder. Los acuerdos entre partidos para aparentar un sistema político justo, son acuerdos que frustran el deseo del ciudadano. Ya es hora de hacer caso a la voluntad ciudadana y enderezar la vida política del Legislativo, eso sí, para lograr el ejercicio de una democracia más cercana a su propio espíritu.

Hoy más que nunca, los opositores al régimen tienen voz y la alzan desde todos los medios a su alcance –casi la totalidad–, y desde ahí fijan su postura respecto de las políticas públicas que ejerce el Ejecutivo y también de los chismes e intrigas que se tejen en el lado oscuro de la política.