l liderazgo tecnológico en el mundo se encuentra en un punto de inflexión. Estados Unidos pierde fuerza y China ocupa paulatinamente su lugar. Pero hay un sector estratégico en el que todavía no se define quién dominará a corto plazo y es el de la inteligencia artificial (IA). En este campo, los gobiernos de Washington y de Pekín mantienen estrategias distintas. Donald Trump protege su industria y cierra las fronteras; en respuesta a esa política, Xi Jinping invierte grandes recursos para buscar la autosuficiencia en insumos estratégicos.

Por el lado de China, la capacitación de ingenieros y de técnicos especializados es imparable, tanto en universidades locales como del extranjero. Por cada 10 egresados de China, Estados Unidos sólo genera uno. La preparación de ingenieros es uno de los elementos que definirá el futuro, porque las personas mejor capacitadas harán la diferencia en esta carrera tecnológica.

Pero hasta el momento, el que tiene la mejor infraestructura es Estados Unidos. Cuenta con las firmas más avanzadas en la producción de chips y construye el mayor centro de datos en Texas, en una alianza entre Open AI, Oracle, Microsoft y SoftBank, con una inversión inicial de 100 mil millones de dólares, como parte de un proyecto de hasta 500 mil millones de dólares. Otro complejo en desarrollo es el de Meta, con una inversión de 50 mil millones de dólares en Luisiana. Además, el resto de gigantes tecnológicos planean inversiones en este campo con apoyogubernamental.