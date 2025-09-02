▲ MOMENTO HISTÓRICO. En una ceremonia efectuada en el Zócalo de la Ciudad de México, los integrantes de la SCJN recibieron el bastón de mando por parte de pueblos originarios. Foto Jair Cabrera

F

ue un resumen confirmatorio. El tono y el contenido del primer Informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum fueron sobrios, en lo general, con ciertas concesiones oratorias de circunstancia (el fin de la “oscura noche del neoliberalismo”), reiteración de consignas dirigidas a innombrado metiche del norte (las políticas de seguridad se deciden “soberanamente en México”), estadísticas amables en cuanto a la disminución de delitos graves, el obligado guiño a la esperanza (“vamos bien y vamos a ir mejor”) y el refrendo del pacto 4T (“tengan la certeza de que no vamos a traicionar”).

El Informe fue en casa (Palacio Nacional), en familia política (sólo invitados afines) y con aplausos constantes. Mencionó al antecesor y le reconoció méritos. Agradeció a su gabinete, el estricto y el ampliado. Todo transcurrió sin incidentes. La Presidenta como figura dominante en un templete de blancura, los invitados despidiéndola con sostenido batir de palmas.

Por un lado, destacó logros y significado de la reforma al Poder Judicial, en especial por cuanto a la atención que se asegura habrá a los pueblos originarios, a los más necesitados (Hugo Aguilar como temprano boceto de héroe justiciero). Por otro, planteó que el país requiere empresarios más activos, más comprometidos con el Plan México (el cual, ha de suponerse, no forma parte de la noche, sino del brillante día del neoliberalismo).

El día del primer Informe de una Presidenta se inició pasadas las 5 de la mañana, con una ceremonia de consagración de bastones de mando en Cuicuilco, el presidente de la Corte acompañado de nuevos ministros y ministras. Habría otra ceremonia, una continuidad vespertina, entre críticas por la utilización de estos procesos rituales para buscar o confirmar legitimidad de procesos de poder político.

Luego, al Senado y, después de las 10 de la noche, la instalación formal de los nuevos juzgadores en sus asientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Antes de su discurso inaugural, el presidente de ese órgano judicial, Aguilar, había dicho que su gestión no estará regida por el poder ni el dinero, compromiso fuerte que la práctica cotidiana irá precisando en cuanto a cumplimiento.