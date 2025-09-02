E

n los tiempos del priísmo, la fecha del Informe de gobierno era el Día del Presidente. El más largo de la historia estuvo a cargo de Abelardo Rodríguez y duró siete horas y 35 minutos; el más breve lo dio Vicente Fox, no lo dejaron hablar. A la lectura del documento seguía lo que se conocía como besamanos. Se reunían líderes obreros, campesinos y empresarios en Palacio Nacional para rendir homenaje al jefe de Estado en turno. No hubo Día de la Presidenta ayer. Claudia Sheinbaum dio lectura a un sobrio Informe y no hubo festividad palaciega, lo que se agradece. Recorrió lo que ha hecho su gobierno en sus primeros 11 meses y expuso proyectos a realizarse en el futuro. Una frase condensa su reporte sobre la situación del país: “vamos bien y vamos a ir mejor”. Ayer mismo, la nueva Suprema Corte de Justicia, compuesta por nueve ministros, asumió sus funciones. Tienen por adelante la tarea de actuar como un poder independiente sin corrupción.

Rompen el cerco de las tarifas

Algo no está saliendo con el éxito que Trump esperaba en su esquema de aranceles. Dentro de su país, un tribunal de apelaciones falló en el sentido de que son inconstitucionales. No es la sentencia final. El expediente va a la Suprema Corte. Fuera de Estados Unidos, India se rebeló. Fue castigada con un arancel de 50 por ciento porque compra petróleo a Rusia. Pero el primer ministro, Narendra Modi, no se doblegó, optó por reunirse con el presidente de China, Xi Jinping, para restablecer las relaciones que se habían enfriado e incrementar el comercio. Modi también conversó con el presidente Vladimir Putin. Otro sublevado es Lula da Silva, de Brasil. Si los pierde como clientes, Estados Unidos sufrirá un daño importante.

Quiebra la Universidad de SLP

El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Javier Zermeño Guerra, dio a conocer que la institución está en quiebra por el incumplimiento del gobierno estatal en la entrega de recursos ya transferidos por la Federación para 2025. Alertó que, de continuar esta situación, se pondrían en riesgo sueldos, aguinaldos y el fondo de jubilaciones de maestros y funcionarios a fin de año. El gobernador es Ricardo Gallardo (PVEM).

La presidencia de los diputados

Ayer se publicó aquí un batidillo inexplicable. Lo que quise expresar fue lo siguiente: si los malquerientes supusieron que no podría haber un presidente del Senado más lamentable que Fernández Noroña, les conviene analizar los perfiles de los cuatro nominados por el PAN para ocupar el cargo de presidente de la Cámara de Diputados: Kenia López, Margarita Zavala, Germán Martínez y Federico Döring. La propuesta la tiene la Junta de Coordinación Política. La peor opción, sin aceptar que las otras son mejores, es Germán Martínez. Todavía no hay decisión. ¡Cualquiera tiene la oportunidad de superar a Noroña!