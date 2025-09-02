Leopoldo Ramos

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 2 de septiembre de 2025, p. 30

Torreón, Coah., Con un pase de lista en la Alameda Zaragoza arrancó ayer en esta ciudad de la Comarca Lagunera la Búsqueda Nacional en Vida 2025, jornada que durante dos semanas recorrerá Coahuila a fin de localizar a personas desaparecidas.

Familias provenientes de entidades como Morelos, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz y Ciudad de México, entre otras, marcharon hacia la plaza de armas. En silencio, con lonas y fotografías de sus seres queridos, hicieron visible lo que, según dijeron, las cifras oficiales quieren matizar: las ausencias.

En el centro de Torreón, madres y padres distribuyeron volantes con rostros, nombres y fechas con un solo objetivo: que en algún sitio alguien reconozca a una persona desaparecida y aporte un dato que reactive la búsqueda.