Nueva York., Jeremy Allen White creció escuchando a Bruce Springsteen. Ni siquiera recuerda un momento en su vida en el que no estuviera consciente de su música. Pero, ¿cantar sus canciones? No fue hasta que White comenzó a prepararse para interpretar a la leyenda del rocanrol en Springsteen: Deliver Me From Nowhere que siquiera lo intentó.“Realmente nunca había cantado nada, ni hablar de Bruce”, dice White. “Hubo un salto de fe que todos estábamos dando.”
Hay un manual establecido para las biografías musicales, esta cinta ignoró todo eso. La película, escrita y dirigida por Scott Cooper (Crazy Heart, Black Mass), evita el enfoque estándar que abarca toda la vida y toca los grandes éxitos y, en cambio, se centra en una pequeña parte de la extensa vida de Springsteen: la creación de su álbum de 1982, Nebraska, una obra maestra minimalista grabada en un cuatro pistas en el dormitorio de Springsteen en Colts Neck, Nueva Jersey.
Deliver Me From Nowhere se enfoca en el alma de Springsteen. Para el papel, Cooper recurrió a quien considera uno de los mejores actores de su generación, a pesar de que no tenía experiencia cantando. “Recuerdo al principio hablar con Scott sobre el proyecto y estar realmente emocionado de hacerlo con él, pero también diciéndole: ‘Oye, no sé tocar la guitarra y nunca he cantado realmente. ¿Vamos a poder resolver esto juntos?’ Pero Scott tenía fe. Y Bruce tenía fe. Y confiamos el uno en el otro.”
Colaboración del cantante
La película, que 20th Century Studios estrenará el 24 de octubre en cines, es la primera basada en la vida de Springsteen. Se hizo con la participación de Springsteen; él dio su opinión sobre el guion, el reparto y asistió varios días al rodaje. También es el primer papel protagónico en una película para White, el ganador del Emmy de 34 años de The Bear, quien interpreta todas las canciones en la película. “Sabía que tenía las dos cualidades que realmente encarnan a Bruce: humildad y confianza”, dice Scott. “Y no enseñan confianza en Juilliard. O la tienes o no la tienes. Nunca me preocupé. Es sensacional.”
Deliver Me From Nowhere, basado en el libro de Warren Zanes de 2023, coprotagoniza a Jeremy Strong como Jon Landau, el mánager y productor discográfico de larga data de Springsteen. Landau también estuvo involucrado en el proyecto desde su inicio.“Sabía que esta era la primera vez que Bruce había entregado el volante a alguien para contar una historia sobre él,” dice Cooper. “Nunca fueron directores de ninguna manera, pero siempre estaban ahí cuando tenía una pregunta. Por supuesto, cuando eres Jeremy Allen White y Bruce Springsteen aparece, esa es toda una historia diferente.”
Para White, Springsteen fue un gran recurso en una película que aspiraba a una interioridad auténtica. Nebraska fue un gran cambio para Springsteen. Sus 10 canciones contaban historias de la clase trabajadora impregnadas de los propios recuerdos de infancia de Springsteen, resonando con una tradición narrativa estadunidense que va desde Flannery O'Connor hasta Woody Guthrie. Springsteen tuvo la intención de que los demos crudos fueran grabados más tarde con la E Street Band, pero finalmente decidió lanzar las grabaciones sin pulir.
White habló con Patti Scialfa, compañera de banda de Springsteen y esposa durante 34 años, y amigos de la leyenda del rock. Después de bombardear a Springsteen con preguntas durante la preproducción en Nueva Jersey, White dice que principalmente mantuvo la cabeza baja durante el rodaje.“Bruce es muy amable”, dice White. “Estaba tratando de hacerse lo más pequeño posible en el set, pero eso es muy difícil para Bruce Springsteen”.
El desafío musical fue considerable. Para prepararse, White trabajó con el entrenador vocal Eric Vetro (quien también entrenó a Timothée Chalamet para Un completo desconocido), el instructor de guitarra J.D. Simo y el supervisor musical Dave Cobb. Para White, un punto de inflexión llegó cuando fueron a RCA en Nashville para grabar la mayoría delas canciones durante un periodo de 48 horas.“Siento que ahí es dondeencontré mi confianza”, comenta White. “Estoy en este estudio de grabación. Es una habitación muy grande, estás un poco solo. Y pude cantar las canciones de Bruce una y otra vez. Recuerdo sentirme más cerca y más cerca del hombre.”
Aunque Atlantic City fue inicialmente la canción hacia la que White se sintió atraído, la que finalmente resonó fue La Casa de mi Padre, una de las baladas más conmovedoras y melancólicas de Springsteen.
Críticas a Trump
Sácame de la nada llegará en un momento en que Springsteen ha intensificado su crítica hacia el presidente Donald Trump. En un concierto en mayo, Springsteen le dijo al público: “El Estados Unidos que amo, del que he escrito, que ha sido un faro de esperanza y libertad durante 250 años, está actualmente en manos de una administración corrupta, incompetente y traidora.”
Trump respondió llamando a Springsteen “no un tipo talentoso, sólo un tipo insistente y obnoxioso.”