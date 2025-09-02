Ap

Periódico La Jornada

Martes 2 de septiembre de 2025, p. 8

Nueva York., Jeremy Allen White creció escuchando a Bruce Springsteen. Ni siquiera recuerda un momento en su vida en el que no estuviera consciente de su música. Pero, ¿cantar sus canciones? No fue hasta que White comenzó a prepararse para interpretar a la leyenda del rocanrol en Springsteen: Deliver Me From Nowhere que siquiera lo intentó.“Realmente nunca había cantado nada, ni hablar de Bruce”, dice White. “Hubo un salto de fe que todos estábamos dando.”

Hay un manual establecido para las biografías musicales, esta cinta ignoró todo eso. La película, escrita y dirigida por Scott Cooper (Crazy Heart, Black Mass), evita el enfoque estándar que abarca toda la vida y toca los grandes éxitos y, en cambio, se centra en una pequeña parte de la extensa vida de Springsteen: la creación de su álbum de 1982, Nebraska, una obra maestra minimalista grabada en un cuatro pistas en el dormitorio de Springsteen en Colts Neck, Nueva Jersey.

Deliver Me From Nowhere se enfoca en el alma de Springsteen. Para el papel, Cooper recurrió a quien considera uno de los mejores actores de su generación, a pesar de que no tenía experiencia cantando. “Recuerdo al principio hablar con Scott sobre el proyecto y estar realmente emocionado de hacerlo con él, pero también diciéndole: ‘Oye, no sé tocar la guitarra y nunca he cantado realmente. ¿Vamos a poder resolver esto juntos?’ Pero Scott tenía fe. Y Bruce tenía fe. Y confiamos el uno en el otro.”

Colaboración del cantante

La película, que 20th Century Studios estrenará el 24 de octubre en cines, es la primera basada en la vida de Springsteen. Se hizo con la participación de Springsteen; él dio su opinión sobre el guion, el reparto y asistió varios días al rodaje. También es el primer papel protagónico en una película para White, el ganador del Emmy de 34 años de The Bear, quien interpreta todas las canciones en la película. “Sabía que tenía las dos cualidades que realmente encarnan a Bruce: humildad y confianza”, dice Scott. “Y no enseñan confianza en Juilliard. O la tienes o no la tienes. Nunca me preocupé. Es sensacional.”

Deliver Me From Nowhere, basado en el libro de Warren Zanes de 2023, coprotagoniza a Jeremy Strong como Jon Landau, el mánager y productor discográfico de larga data de Springsteen. Landau también estuvo involucrado en el proyecto desde su inicio.“Sabía que esta era la primera vez que Bruce había entregado el volante a alguien para contar una historia sobre él,” dice Cooper. “Nunca fueron directores de ninguna manera, pero siempre estaban ahí cuando tenía una pregunta. Por supuesto, cuando eres Jeremy Allen White y Bruce Springsteen aparece, esa es toda una historia diferente.”