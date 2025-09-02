Jorge Caballero

Xilitla, 1946. Leonora Carrington entra al jardín surrealista construido por Edward James. Así comienza la película Leonora, inspirada en el libro de Elena Poniatowska y a la vez basada en la fascinante vida y obra de la artista inglesa, una de las figuras más enigmáticas del siglo XX.

La cinta, dirigida por Lena Vurma y Thor Klein y protagonizada por Olivia Vinall, Cassandra Ciangherotti y Yoshira Escárrega, llega a las pantallas mexicanas el jueves. Leonora es el retrato de una mujer que desde su juventud mostró una ferviente rebeldía y resiliencia que reflejó en sus actos y su pintura.

En entrevista con La Jornada, Vurma mencionó que se dio cuenta de que podía hacer una película de Carrington “desde que aprecié su arte por primera vez en 2015. Vi su autorretrato con la hiena y el caballo y pensé: ‘ésta es una pintura mágica, necesito saber más de esta artista’. Supe que Leonora Carrington era británica y que migró a México, así que le dije a Thor: ‘Oye, tal vez tu próxima película podría ser sobre Leonora’, porque habíamos hecho películas juntos antes”.

Por su lado, Klein despejó: “Después de que Lena me lo comentó olvidé el tema. Alrededor de un año después, por accidente, descubrí la novela en una biblioteca en Berlín, su traducción alemana, que le pusieron Novia del viento. Quedé impresionado con el estilo de escritura de Elena Poniatowska, porque balanceaba un estilo periodístico con un trabajo de literatura. Hay un momento en el libro donde, en el sur de Francia, tanto el mundo interior como el exterior de Leonora colapsan. Ese momento, para mí, fue muy cinemático y pensé: ‘deberíamos hacer una película con esto’”.

Y así la figura de Carrington no dejó de pasearse en las cabezas de los realizadores.

Para Thor: “se desarrolló mucho porque cuando tuve la idea no estaba en México, por eso lo primero que hice fue venir al país para investigar, y volví varias veces. Conocí a amigos cercanos de Leonora, como Ellen Glass y Peter Friedeberg. Ellos me dijeron mucho sobre el día a día de Leonora, sus rutinas como artista y eso formó mi entendimiento de ella, pero también la influencia que tuvo la Ciudad de México en su obra. Viajé a todos los lugares donde Leonora vivió, donde nació en Inglaterra, el sur de Francia, la Ciudad de México, Las Pozas… Estuve en esos sitios y empecé a trabajar en el guion. Lo cambiaba todo el tiempo hasta que llegamos al momento de rodar la película. Aún grabándolo, las cosas cambiaban porque nos enterábamos de algunas cosas ya en escena. Cuando entran los actores te das cuenta de que algunas cosas son distintas a las que creías, así que es un proceso, pero cambió mucho conforme pasaban los años”.

Lena comentó: “Bueno, creo que Elena Poniatowska fue de gran ayuda. Cuando nos encontramos la primera vez fue muy generosa; nos invitó a su hogar, nos contó muchas anécdotas de Leonora Carrington, porque no sólo escribió la novela, sino que también fueron amigas. Nos pudo decir muchos detallitos, qué cigarros fumaba, qué tequila bebía. Para mí, Elena Poniatowska formó la manera en que veíamos a Leonora Carrington más allá de su libro”.

“Puedo hablar con animales”

A decir de la pareja cinematográfica, el encanto y la importancia de Leonora Carrington radica en que “ella era fuerte y frágil al mismo tiempo. Podía estar furiosa y molesta, pero al mismo tiempo muy sensible. Esta tensión entre ser fuerte y frágil es un encanto muy particular. Cuando hablamos con una de las actrices que la interpretan, salió a conversación que esta tensión está en el corazón de Leonora. Y la importancia es el hecho de que Leonora alguna vez dijo con gozo: ‘Puedo hablar con los animales’. Cuando escuchas esto por primera vez es como ‘sí, claro, hablas con los animales’, pero Leonora tenía una habilidad especial.