Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Martes 2 de septiembre de 2025, p. 20

La confianza empresarial en los fabricantes en México, aunque acumuló seis meses consecutivos en zona de pesimismo en agosto, tuvo una ligera mejoría respecto a julio, apoyada por la esperanza de un mejor futuro para el país, principalmente, revelaron datos que dio a conocer ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con cifras desestacionalizadas, el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza (Igoec), que es el promedio ponderado de los indicadores de los cuatro sectores que lo integran –manufactura, construcción, comercio y servicios privados no financieros–, cerró agosto en 49.3 puntos y representó un aumento de 0.4 puntos frente a julio y 4.9 puntos menos respecto al mismo mes de 2024, ligando 16 lecturas anuales a la baja.

Asimismo, el Igoec sumó seis meses por debajo de 50 puntos (optimismo); es decir, se mantuvo en la zona de pesimismo.

En medio de retos económicos, monetarios y amenazas arancelarias, el Igoec de agosto mostró un retroceso anual, pero un avance mensual, donde dos de los cuatro sectores mostraron adelanto de manera mensual (servicios privados y comercio), uno cayó (construcción) y manufactura no mostró crecimiento.

Medir el humor empresarial

Por su parte, los cuatro sectores muestran retrocesos en agosto frente al octavo mes de 2024.

Así, la confianza empresarial, que mide el “humor” de los empresarios, variable que condiciona las decisiones de producción e inversión a corto y mediano plazos, reportó todavía debilidad, pero la confianza en el futuro del país fue lo que más alentó en agosto al empresario nacional.

“En agosto, la confianza empresarial se mantuvo en terreno de contracción por sexto mes consecutivo; sin embargo, se registró la segunda ganancia en su comparativa mensual, lo que podría representar mayor optimismo entre el consenso de empresarios.

“Consideramos que los empresarios se mantendrán cautelosos, particularmente por la incertidumbre sobre el comercial mundial. No obstante, las cifras del PIB al segundo trimestre de 2025 plasmaron una modesta reactivación de los sectores claves del país, principalmente en los servicios, manufacturas y construcción”, explicó el área de estudios económicos de Monex.