Para la segunda fase de la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz, se estima valorar a 5 millones de alumnos de primaria durante septiembre y diciembre del ciclo escolar 2025-2026 y se visitarán escuelas alejadas de las zonas urbanas en los estados del país, así como centros educativos indígenas y comunitarios.
Al encabezar la primera reunión interinstitucional para el arranque de esta segunda fase, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, precisó la importancia de que los padres de familia firmen el consentimiento para que sus hijos puedan ser atendidos cuando se realice la jornada.
Recordó que en la primera etapa de esta estrategia hubo 738 brigadas de salud, integradas por 7 mil 700 especialistas y valoraron a más de 4 millones de estudiantes de más de 27 mil escuelas.
Delgado Carrillo solicitó a los enlaces estatales de la SEP, del Consejo Nacional de Fomento Educativo, de Becas para el Bienestar, del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la Secretaría de Salud y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, sensibilizar a los padres de familia y tutores sobre el proceso de consulta y descarga del informe de resultados de la valoración de sus hijos, así como atender las sugerencias de los especialistas y acudir a las clínicas en caso de ser necesario.
Asimismo, precisó que los informes de los niños ya valorados se entregarán físicamente a los padres junto con el paquete de Libros de Texto Gratuitos, para asegurar que los lleven a las clínicas y reciban atención médica.