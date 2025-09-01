De la Redacción

Para la segunda fase de la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz, se estima valorar a 5 millones de alumnos de primaria durante septiembre y diciembre del ciclo escolar 2025-2026 y se visitarán escuelas alejadas de las zonas urbanas en los estados del país, así como centros educativos indígenas y comunitarios.

Al encabezar la primera reunión interinstitucional para el arranque de esta segunda fase, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, precisó la importancia de que los padres de familia firmen el consentimiento para que sus hijos puedan ser atendidos cuando se realice la jornada.

Recordó que en la primera etapa de esta estrategia hubo 738 brigadas de salud, integradas por 7 mil 700 especialistas y valoraron a más de 4 millones de estudiantes de más de 27 mil escuelas.