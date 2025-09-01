os acuerdos de derecho internacional firmados después de la Segunda Guerra Mundial para impedir que las atrocidades y barbaries se repitieran han sido por completo violados y se han convertido en papel mojado ante el genocidio perpetrado contra la población palestina de Gaza por Benjamin Netanyahu y su cómplice Donald Trump, presidente e Estados Unidos. Los gobiernos, las instituciones y los organismos no han cumplido con su responsabilidad histórica de detener esta brutalidad. Sin embargo, las que buscan hacerse escuchar son las voces de los pueblos del mundo, y en estos momentos se ha vuelto a formar una coalición de seres humanos que pretende romper el bloqueo de Gaza y llevar ayuda humanitaria con la llamada Global Sumud Flotilla. Por su enorme importancia, he tomado las voces de un video mostrado en la plataforma digital Rompeviento TV de los periodistas Violeta Núñez y Ernesto Ledesma, y que transcribo como colaboración para compartirlo con los posibles lectores, gracias, como siempre, a la enorme generosidad de nuestro periódico La Jornada.
A continuación, comparto las palabras de participantes en este crucial evento.
“Navegamos de nuevo para romper el bloqueo; esta vez, con decenas de barcos y con movilizaciones coordinadas desde 44 países de todo el mundo. Será el mayor esfuerzo de solidaridad jamás intentado desde que comenzó el horrible bloqueo a Gaza hace 18 años. El genocidio contra los palestinos lleva 22 meses intensificándose. Israel ha lanzado el equivalente a ocho bombas atómicas de Hiroshima sobre mujeres, hombres, niños y niñas, hospitales, refugios, escuelas y viviendas, completamente destruidas. Decenas de miles de víctimas identificadas y posiblemente cientos sin identificar, además de miles de víctimas sin identificar por bombardeos, tiroteos e inanición forzada. Nunca en la historia fueron asesinados tantos periodistas, trabajadores de la ONU y personal sanitario, y no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras esto continúa. Por eso los pueblos libres del mundo se levantan y navegan hacia adelante y te pedimos que te unas a esta iniciativa.
“Nos han visto intentar romper el cerco por mar, por tierra y por aire, y nos has visto intentando romper el bloqueo de los medios de comunicación y romper los algoritmos de las big tech en las redes sociales y exponer las complicidades en todas partes. El silencio no es una opción, la población de Gaza necesita que alcemos nuestra voz colectiva, ser solidarios, incluso cuando las instituciones y los gobiernos fracasan. Esta es la mayor llamada histórica de nuestra generación y los pueblos del mundo no dejarán de responder a esta llamada.
“El 31 de agosto zarparemos de España con decenas de barcos y decenas más se unirán el 4 de septiembre desde Túnez y otros países. Navegar juntos para romper el asedio ilegal de Israel a Gaza y exigir el fin del genocidio y abrir por fin un corredor humanitario. Y mientras estamos en el mar hacemos un llamamiento a todo el mundo para que se una a este movimiento mundial y para integrarse a las manifestaciones y acampadas que tendrán lugar simultáneamente. Ahora es el momento de maximizar la presión, así que te necesitamos. Sigue la página de la Global Sumud Flotilla, compartir, comprometerse. Dona.
“En tierra o en el mar, estamos todos juntos y te necesitamos ahora mismo capitanes y tripulación, periodistas, gente con plataformas, organizadores, trabajadores médicos, humanos, todo el mundo. Movilízate en tu propio país, corre la voz de que ha llegado el momento decisivo de movilizarse con el pueblo palestino para detener este genocidio y exigir una palestina libre y un mundo libre.”