os acuerdos de derecho internacional firmados después de la Segunda Guerra Mundial para impedir que las atrocidades y barbaries se repitieran han sido por completo violados y se han convertido en papel mojado ante el genocidio perpetrado contra la población palestina de Gaza por Benjamin Netanyahu y su cómplice Donald Trump, presidente e Estados Unidos. Los gobiernos, las instituciones y los organismos no han cumplido con su responsabilidad histórica de detener esta brutalidad. Sin embargo, las que buscan hacerse escuchar son las voces de los pueblos del mundo, y en estos momentos se ha vuelto a formar una coalición de seres humanos que pretende romper el bloqueo de Gaza y llevar ayuda humanitaria con la llamada Global Sumud Flotilla. Por su enorme importancia, he tomado las voces de un video mostrado en la plataforma digital Rompeviento TV de los periodistas Violeta Núñez y Ernesto Ledesma, y que transcribo como colaboración para compartirlo con los posibles lectores, gracias, como siempre, a la enorme generosidad de nuestro periódico La Jornada.

A continuación, comparto las palabras de participantes en este crucial evento.

“Navegamos de nuevo para romper el bloqueo; esta vez, con decenas de barcos y con movilizaciones coordinadas desde 44 países de todo el mundo. Será el mayor esfuerzo de solidaridad jamás intentado desde que comenzó el horrible bloqueo a Gaza hace 18 años. El genocidio contra los palestinos lleva 22 meses intensificándose. Israel ha lanzado el equivalente a ocho bombas atómicas de Hiroshima sobre mujeres, hombres, niños y niñas, hospitales, refugios, escuelas y viviendas, completamente destruidas. Decenas de miles de víctimas identificadas y posiblemente cientos sin identificar, además de miles de víctimas sin identificar por bombardeos, tiroteos e inanición forzada. Nunca en la historia fueron asesinados tantos periodistas, trabajadores de la ONU y personal sanitario, y no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras esto continúa. Por eso los pueblos libres del mundo se levantan y navegan hacia adelante y te pedimos que te unas a esta iniciativa.