E

ste año se han cumplido todos los pronósticos de las instancias internacionales encargadas de medir la temperatura del planeta. Igualmente, sus efectos en la comunidad de naciones: calor extremo y/o frío intenso y nieve en abundancia. Como nunca. A la vez, incendios forestales y lluvias torrenciales cuando menos se esperaban.

Aún continúa la ola de calor en Europa, el norte de África, Medio Oriente. Igual en Asia y en Norteamérica. Y abundan los incendios forestales en Grecia, Francia y Portugal, por ejemplo. Los peores, en España. Son ya 400 mil las hectáreas consumidas por el fuego, principalmente en regiones como Castilla y León, Galicia y Extremadura. El tema se volvió político. El gobierno atribuye lo que sucede al cambio climático y a la falta de prevención en las comunidades autónomas afectadas, que preside la derecha. Y ésta culpa a los pirómanos y al gobierno central por no apoyar adecuadamente.

Pero hay otra causa: en 13 años se redujeron a la mitad los recursos públicos para prevenir el fuego en el verano y hay pésima coordinación entre las autoridades autónomas y el gobierno central. Ahora todos los partidos políticos ofrecen medidas para prevenir y gestionar los próximos incendios. Eso mismo sucede en los demás países que cada año enfrentan un problema que aumenta su intensidad debido a temperaturas cada vez más elevadas durante el verano.

No han faltado las tragedias. Una de las mayores, en Texas, a principios de julio, con más de 120 muertos y decenas de desaparecidos. En menos de una hora, más de 30 centímetros de lluvia cayeron en el centro del estado en medio de las celebraciones por el Día de la Independencia de la nación. Sólo en el condado de Kerr se confirmaron 96 decesos. El resto de los fallecidos corresponden a otros cinco cercanos a San Antonio. Entre las víctimas mortales destacan 30 niñas y sus maestros que se encontraban en el campamento Mystic, a orillas del río Guadalupe, que se desbordó en poco tiempo por las lluvias intensas.

Abundaron las críticas por la respuesta del gobierno a la tragedia. Por un lado, alerta a destiempo, lo que impidió que las víctimas mortales y los desaparecidos que vivían cerca del río Guadalupe se pusieran a salvo. Y por otro, los recortes en personal y recursos fiscales a la dependencia responsable de enfrentar las emergencias. Pero como es su costumbre, el presidente Trump dijo al visitar la zona de la tragedia que su gobierno había hecho más que nunca por proteger a Texas y para resarcir los daños incalculables en hogares, negocios e infraestructura pública.