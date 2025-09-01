Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Lunes 1º de septiembre de 2025, p. 17

De 75 a 80 por ciento de las personas que se someten a una cirugía plástica cosmética presentan un trastorno dismórfico, esto es, una preocupación por tener defectos físicos que para otros podrían carecer de importancia, subrayó Mariblanca Ramos Rocha, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En la conferencia Los dilemas éticos en la cirugía plástica estética, del Programa Universitario de Bioética, la académica añadió que arrugas, acné, cicatrices, manchas, vello excesivo, palidez o enrojecimiento y asimetría facial son algunas de las principales imperfecciones que consideran.

De acuerdo con datos de la Encuesta Global Anual sobre Procedimientos Estéticos/Cosméticos de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (Isaps) la realización de cirugías estéticas va al alza en el mundo.

En 2024, se realizaron casi 38 millones de estos procedimientos: 17.4 millones realizados por cirujanos plásticos en quirófanos y 20.5 millones de procedimientos no quirúrgicos. “En los últimos cuatro años, el aumento general ha sido de 42.5 por ciento.”

La cirugía de párpados (blefaroplastía) por primera vez desbancó a la liposucción, mientras que en tercer sitio se ubicó el aumento de senos, seguido de la corrección de cicatrices y en quinta posición, la rinoplastía.

En cuanto a los procedimientos no quirúrgicos más populares destacaron la aplicación de la toxina botulínica, el ácido hialurónico (relleno), la depilación, el tensado cutáneo no quirúrgico y los peelings químicos.