De la Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 1º de septiembre de 2025, p. 17

Con la entrega de 838 kits de medicamentos e insumos, como parte de la estrategia Rutas de la Salud del IMSS-Bienestar, los 578 hospitales de segundo y tercer nivel en 23 entidades federalizadas cuentan con el abasto completo y garantizado.

Del 26 al 30 de agosto se llevó a cabo la segunda etapa de esta estrategia, que se suma a los 10 mil 497 kits que se dieron en la primera fase que inició el pasado martes 19 de agosto.

Rutas de la Salud es un sistema de distribución de medicamentos continuo que alcanza las 8 mil 61 unidades médicas de primer nivel y las 578 de segundo y tercero a los hospitales y Centros de Salud del IMSS-Bienestar, y estará conformado por 96 camiones de 3.5 toneladas, 38 de 1.5 toneladas, 35 cajas sanitarias y 27 cajas refrigeradas.

Los estados que hasta ayer contaron con abasto completo y garantizado son Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.