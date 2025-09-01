▲ Recomiendan que los niños no usen tabletas o celulares durante la comida. Foto Cuartoscuro.com

Alexia Villaseñor

Periódico La Jornada

Lunes 1º de septiembre de 2025, p. 17

Entre los riesgos por el uso de pantallas electrónicas –tabletas y celulares– en menores de seis años están las afectaciones en el aprendizaje (neurodesarrollo), la socialización y el bienestar emocional, que se acompañan de trastorno de sueño, daño en salud visual y aumento de comportamiento sedentario, indicaron especialistas.

Al hablar de la tecnología e inteligencia artificial (IA) en niños, niñas y adolescentes, el análisis debe ser desde una perspectiva de desarrollo, según la investigadora Viviana Quintero de la Universidad de los Andes, Colombia.

En la infancia, sostuvo, se tienen que priorizar cuatro áreas de desarrollo: la actividad física; el sueño, alimentación e higiene; la interacción social, y el aprendizaje y educación, las cuales se perjudican cuando hay una exposición prolongada de estos dispositivos.

“Los niños que pasan mucho tiempo conectados a pantallas aumentan su sedentarismo, hay aislamiento social, dejan de dormir y de comer por estar conectados y baja su rendimiento escolar”, afirmó Quintero durante el Seminario Internacional Crecer, aprender y convivir en la era digital: oportunidades, riesgos y desafíos, realizado por el Tecnológico de Monterrey y la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en México.