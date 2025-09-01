Iván Evair Saldaña y César Arellano

Periódico La Jornada

Lunes 1º de septiembre de 2025, p. 16

Un juez federal vinculó a proceso a Ezequiel Cárdenas Rivera, Tormenta Junior, hijo del abatido capo del cártel del Golfo (CDG), Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén Tony Tormenta, por portar armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. La detención ocurrió el pasado 17 de agosto en Matamoros, Tamaulipas, cuando elementos de seguridad estatal lo sorprendieron en la colonia Villa Española a bordo de un Jeep Wrangler sin placas. Los agentes hallaron una pistola calibre 9 mm, un cargador y cartuchos útiles. Según el reporte, el presunto líder de la facción de Los Escorpiones –brazo del CDG dedicado a narcotráfico, extorsión y secuestro– se encontraba en estado de ebriedad al ser arrestado.