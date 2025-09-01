Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Lunes 1º de septiembre de 2025, p. 16

Tener un novio, novia o novie con las características sicológicas y físicas que siempre se han anhelado, así como con intereses y aficiones compatibles, ya no es imposible. Gracias a la inteligencia artificial (IA), la pareja ideal está al alcance de la mano las 24 horas del día. Pero hay un pequeño detalle, ésta viene en forma de chatbot y su compañía virtual tiene un costo económico.

La pareja IA, es una realidad; existen aplicaciones que ofrecen el servicio con planes semanales o más extensos, todo dependenderá de si sólo se quiere probar, de si satisfizo, pero, sobre todo, de algo tangible: la capacidad del bolsillo, aspecto que puede poner fin al romance virtual.

Para muchos internautas esto es una “locura”, otros dicen “mejor un inflable” y unos más hacen alusión a “lo que orilla la soledad” y a la “falta de hombres o mujeres que valgan la pena”. Por otro lado, hay personas que se muestran abiertas a probar la experiencia; algunas opinan que es una buena opción para no salir heridas.

El doctor Óscar Galicia, jefe de laboratorio de neurociencias del departamento de sicología de la Universidad Iberoamericana, advierte que ese tipo de aplicaciones no se deben satanizar. “La IA es una herramienta que está para ser usada. Es como un martillo con el que puedes construir casas o puedes destruir. Tenemos temor ante el alcance, posibilidades y aplicaciones de la IA porque todas son completamente nuevas”, menciona.

Una de las aplicaciones ofrece que la pareja “puede ser exactamente quien sueñas” y dice que, según tus gustos (porque se crea con base en un cuestionario virtual), tendrá la apariencia y personalidad perfectas, ya que con las interacciones conversacionales, la IA aprenderá y mejorará a diario.