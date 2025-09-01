Blanche Petrich

Lunes 1º de septiembre de 2025, p. 13

Alda Nery Cruz y Carolina Reséndiz son dos buscadoras de la Huasteca potosina. Buscan a sus esposos, choferes del autobús de la empresa Pirasol desaparecidos el 17 de marzo de 2011 con otras 35 personas en la ruta a la frontera por Tamaulipas: los pasajeros eran jornaleros migrantes; tres de ellos, adolescentes.

En los 15 años transcurridos desde entonces, en dos ocasiones desaparecieron las carpetas de investiga-ción a cargo de la entonces Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada, una en Ciudad Valles y otra en San Luis Potosí. “Se extraviaron”, les dijeron. Según la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, las autoridades admitieron los “extravíos”.

El autobús, modelo Jaguar, placas 177RK5, fue recuperado y luego se “extravió”. Un familiar de los desaparecidos lo encontró tres meses después en una pensión de Santa Rosalía. En lugar de retenerlo en la fiscalía para buscar evidencia, fue devuelto al dueño, Juan Pérez Ríos, en Ciudad Valles. Lo lavaron y retapizaron.

Las autoridades de los tres nive-les de gobierno fueron omisas los pri-meros siete años. En la época calderonista esas carreteras fueron una especie de “triángulo de las Bermudas”: cientos de personas desaparecieron, asesinadas o secuestradas por los Zetas. Algunos restos aparecieron meses y años después en casi un centenar de fosas. No así las víctimas del caso Pirasol.

Carolina es esposa de Román Castillo Briseño. Él tenía 55 años; desde joven trabajó al volante, primero en Flecha Roja y luego en Pirasol. Hasta hace poco, ella laboró en servicio doméstico para sacar adelante a sus cuatro hijos y algunos nietos. Alda es esposa de Rafael Rodríguez García, que llevaba tres años trabajando como chofer. Ella lava ajeno para el sustento de sus dos hijos. Al no ser viudas, no tienen ninguna prestación o pensión. Hijas e hijos, ya adultos, también son buscadores.

Ambas viajaron a México este fin de semana con el Movimiento por Nuestros Desaparecidos.