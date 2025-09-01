Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Lunes 1º de septiembre de 2025, p. 12

La política de seguridad del gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) fue “profundamente fallida, ya que generó una espiral de violencia sin precedente”, concluyó una investigación interna del Partido Acción Nacional (PAN), sobre el “ciclo de la violencia” en el país en los últimos 30 años. También se recakca que “el mayor error” del gobierno su antecesor, Vicente Fox (2000-2006), fue subestimar el problema del narcotráfico.

En el documento, que es parte de las “investigaciones específicas” de la dirigencia nacional del PAN y forman parte de su debate interno, se argumentó además que durante el gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) se alcanzaron los máximos niveles en diversos delitos, pero también se aclara que fue con Calderón cuando hubo un “incremento significativo de la violencia y los homicidios”.

“El sexenio de Calderón estuvo definido por la ‘guerra contra el narcotráfico’, una estrategia basada en el uso de las Fuerzas Armadas para combatir a los cárteles. Aunque logró la captura de líderes criminales y debilitó algunas estructuras delictivas, su política de seguridad fue profundamente fallida, pues generó una espiral de violencia sin precedente”, agregaron.

Entre los “principales errores de esta estrategia”, destacaron la “militarización sin control”, ya que “el Ejército y la Marina fueron desplegados sin protocolos claros ni supervisión, lo que generó múltiples violaciones a los derechos humanos”.