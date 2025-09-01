Néstor Jiménez

Un día antes de la toma de protesta de los nuevos integrantes del Poder Judicial, el consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) entregó en sesión extraordinaria las últimas doce constancias de mayoría a juzgadores electos, al acatar distintos fallos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

No obstante, sobre la definición del triunfo de la elección para un juzgado de distrito del Poder Judicial de la Federación en el primer circuito judicial electoral con sede en la Ciudad de México, los integrantes del consejo general dejaron vacante el cargo, ya que en este caso no hubo algún falló del TEPJF que obligara a otorgar el triunfo a otro candidato. Por ello, hoy rendirán protesta 880 juzgadores y no los 881 que estaban previstos.

Durante una sesión realizada ayer por la mañana, el consejo general atendió el tercer bloque de resoluciones del tribunal, con lo cual, dijo la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, el órgano finaliza formalmente con las actividades del proceso electoral.