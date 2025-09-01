Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Lunes 1º de septiembre de 2025, p. 8

Tras la instalación del nuevo pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la primera sesión de los ministros será privada, en la que antes de la medianoche de hoy elegirán a tres integrantes del Órgano de Administración Judicial, encargado de los recursos del Poder Judicial de la Federación (PJF), y prevén votar una decena de acuerdos generales para definir su nueva forma de trabajo y desahogar más de mil 500 asuntos heredados de sus antecesores.

“Las sesiones públicas son para ver asuntos de carácter jurisdiccional. La designación de las personas que integrarán el Órgano de Administración Judicial es un asunto administrativo, por eso se ve en sesión privada”, declaró la ministra Yasmín Esquivel Mossa.

La togada, quien repetirá en el cargo tras ser electa en la primera elección judicial de junio pasado, adelantó que el pleno sesionará más días que en los últimos 30 años: ahora serán cuatro, de lunes a jueves, en lugar de dos, considerando la desaparición de las salas.

Entre los acuerdos se votará el inicio de la duodécima época de la SCJN, bajo el lema “De la justicia con el pueblo”, definida como la “jurisprudencia de la igualdad sustantiva, inclusión y visión pluricultural”. Este cambio abre una nueva etapa en la manera en que el máximo tribunal genera y aplica jurisprudencia.

“Es una integración nueva en la Corte, preocupada por los derechos de la población. Yo estuve en la anterior y esta es diferente, donde sí existe conexión con las inquietudes que reclama la ciudadanía”, afirmó.

Los acuerdos definirán reglas de operación del pleno: apertura de audiencias públicas, revisión y análisis de ingresos, competencia originaria de la Corte, lineamientos sobre recursos de revisión en amparo directo, facultades de atracción y reasunción, procedimientos de declaración general de inconstitucionalidad, criterios para admisión y resolución de casos prioritarios, reglamento de sesiones e integración de listas.