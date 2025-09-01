Laura Poy y Alexia Villaseñor

Periódico La Jornada

Lunes 1º de septiembre de 2025, p. 5

El ciclo escolar 2025-2026 arranca hoy con “muchos desafíos”, entre ellos, la falta de un diagnóstico del impacto de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) a dos años de su puesta en marcha, lo que ha dificultado su consolidación, afirman maestros, directivos y especialistas.

Con el regreso a las aulas este lunes de 23.4 millones de alumnos de prescolar, primaria y secundaria, y de 1.2 millones de maestros que laboran en 232 mil centros escolares, públicos y privados, comienza el tercer año lectivo bajo un nuevo marco curricular que –denuncian algunos docentes– “no ha dejado de ser una mera simulación en muchos planteles”.

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) señaló que el ciclo escolar 2025-2026 será en el que “consolidaremos la NEM”, a la que considera un “nuevo paradigma” que impulsa la “equidad, la excelencia y la mejora continua de la educación” para que niñas, niños, adolescentes y jóvenes logren un desarrollo humano integral.

No obstante, los profesores y dirigentes magisteriales Pedro Hernández, Francisco Bravo, Enrique Enriquez y el profesor-investigador Juan Manuel Rendón, de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM), coinciden:

“La NEM puede incluir buenos planteamientos, como una educación emancipadora, que construya pensamiento crítico, comunalidad y colaboración, pero una cosa es el discurso y otra la dimensión didáctica. Y es ahí dónde se queda sin tocar la estructura de la escuela, que sigue siendo profundamente vertical y antidemocrática.”

A ello se suma, afirman profesores, el escaso presupuesto que llega a los centros escolares para aplicar la NEM, la carencia de infraestructura para acceder a nuevas herramientas tecnológicas, e incluso, de acompañamiento pedagógico y de formación continua de docentes.

“Hoy debemos acudir a YouTube para formarnos a través de videos y talleres virtuales”, denuncia el maestro Enrique Enríquez, director de la primaria Japón, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

“No sabemos cómo vamos”

Francisco Bravo, integrante de la dirección política de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y director de la primaria Leonardo Bravo, consideró que una falla clave es que “carecemos de un diagnóstico sobre cómo vamos.

“No sabemos si estamos superando la etapa del aprendizaje memorístico para formar estudiantes que investigan, que buscan información en las plataformas digitales, o si tienen otro comportamiento, incluso, si se ha modificado la relación con los padres de familia.”