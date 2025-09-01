Reyes Martínez Torrijos

Lunes 1º de septiembre de 2025, p. 4

La flotilla de barcos que partió este domingo de Barcelona a territorio palestino para llevar ayuda humanitaria “sí va a salvar a los niños de Gaza”, exclamó una pequeña de unos ocho años que asistió a la serie de actividades artísticas y culturales realizada frente al Hemiciclo a Benito Juárez titulada De cada río a cada mar, convocada por activistas de la Ola Global por Gaza, llamado que se replicó en multitud de ciudades del país y del mundo.

Centenares de personas se reunieron en este monumento capitalino desde el mediodía para brindar con su creatividad acompañamiento virtual a los integrantes de la Global Sumud Flotilla.

Fueron los niños los más entusiastas al realizar barcos de papel con los que se formó la bandera palestina, así como papalotes, con los que expresaron su deseo del bienestar de los menores y de todos los habitantes de ese territorio al otro lado del mundo. También se realizó pintura mural y una participación musical a cargo del Colectivo Artistas por Palestina, cuyo tema fue el respeto a la comunidad de Gaza.

Los adultos que participaron en esta actividad dijeron que sienten desesperación y tristeza por el asesinato de palestinos, incluidos niños, periodistas, médicos, “inocentes en su mayoría absoluta”.

Bajo el sol de mediodía, los asistentes también realizaron piezas de papel o hubo niños que escribieron cartas que se harían llegar a sus pares palestinos. Uno de ellos, Sergio Rosas (alrededor de siete años), mencionó a este diario: “Siento que Israel no debería atacarlos porque Palestina les prestó su hogar y gracias a eso, ellos viven ahí. Ahora los están atacando, no es justo”.

–¿Qué piensas de los niños de Gaza?

–Que se sienten mal, que les gustaría tener una familia. Quiero que dejen de atacarlos.

Su madre, Alejandra Rondero, mencionó que tras dos años “de ver a la gente de Gaza sufriendo y siendo asesinados por Israel, mi brújula moral no me permite no hacer nada. Mi responsabilidad es criar a un niño que dé amor y no odio, que sea empático y sensible con lo que está pasando, y que en su corazón crezca ese sentimiento de apoyar a los más necesitados. Por eso estamos aquí”.

Otra madre de familia, Dalia González Contreras, afirmó su oposición a la injusticia, a la violación de los derechos humanos y “al genocidio en Palestina, donde la vida no vale nada para los gobiernos capitalistas”. Recordó que fue su hija, Silvana, quien un día antes los convenció de venir a esta manifestación porque “quiere que salven a los niños, porque sabe que no están comiendo y están sufriendo mucho.

“Como padres nos interesa que este mundo se siga rigiendo por ciertos derechos y, sobre todo, que éstos queden para nuestras hijas. Es muy difícil ver que tantos niños están muriendo en otro país y aunque parecería lejano, nos pone a todos en un lugar muy vulnerable al ver que ningún gobierno está haciendo nada por defender a la población en Gaza. Es importante defender a esa niñez, a todo ese pueblo.”