Lunes 1º de septiembre de 2025, p. 3
La delegación México de la Global Sumud Flotilla realizó una pinta cuestionando la posición del país ante el genocidio en Gaza.
Sobre el asfalto, justo frente a la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), los activistas formaron ayer con grandes letras en blanco la frase: “Ante el genocidio ¿qué hace México?”
Demandaron una posición más firme del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo contra las acciones del régimen del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que ha dejado miles de muertos y hambruna en territorio palestino, y exigieron el rompimiento de relaciones diplomáticas con el Estado de Israel.
“¡No es una guerra, es genocidio!”, “¡Claudia, carajo, rompe con Netanyahu!”, “¡Los niños de Gaza no son una amenaza!”, fueron algunas de las consignas de los convocantes.
La actividad fue la aportación de la delegación en México a la convocatoria que encabeza la Global Sumud Flotilla, que ayer zarpó con unas 400 personas a bordo de 37 pequeñas embarcaciones de Barcelona hacia Gaza.
Los tripulantes son personalidades internacionales y representantes políticos, como la activista sueca Greta Thunberg, quien en junio pasado también formó parte de una misión a bordo de la embarcación Madleen, que pretendía llegar con ayuda humanitaria a los palestinos, pero fue interceptada con agresividad, en aguas internacionales, por milicianos de Israel.
En el acto realizado frente a la sede de la cancillería, los activistas mexicanos señalaron que la Global Sumud Flotilla es una misión pacífica que tiene el objetivo de romper el cerco establecido por Israel que ha causado muerte y hambre en Gaza.
Llamaron a no dejar de ser sensibles y humanos, por lo que convocaron a la ciudadanía a sumarse a la demanda del fin de la ocupación y que se permita llegar la ayuda humanitaria de la Global Sumud Flotilla.
Mariana Monroy, coordinadora de prensa y comunicación de la delegación mexicana de Global Sumud Flotilla, señaló que hoy día “los líderes mundiales están impulsando un tipo de mundo que no es el que queremos, por eso llamamos a crear un mundo mejor en el que se involucren este tipo de iniciativas. Lo más importante es darle visibilidad al pueblo palestino”.