▲ Miembros mexicanos de la Global Sumud Flotilla realizaron una pinta monumental en la calle frente a la sede de la cancillería. Su demanda es que el gobierno del país emprenda una postura más enérgica frente a las acciones de Israel en Gaza. Foto Jorge Ángel Pablo García

Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Lunes 1º de septiembre de 2025, p. 3

La delegación México de la Global Sumud Flotilla realizó una pinta cuestionando la posición del país ante el genocidio en Gaza.

Sobre el asfalto, justo frente a la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), los activistas formaron ayer con grandes letras en blanco la frase: “Ante el genocidio ¿qué hace México?”

Demandaron una posición más firme del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo contra las acciones del régimen del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que ha dejado miles de muertos y hambruna en territorio palestino, y exigieron el rompimiento de relaciones diplomáticas con el Estado de Israel.

“¡No es una guerra, es genocidio!”, “¡Claudia, carajo, rompe con Netanyahu!”, “¡Los niños de Gaza no son una amenaza!”, fueron algunas de las consignas de los convocantes.

La actividad fue la aportación de la delegación en México a la convocatoria que encabeza la Global Sumud Flotilla, que ayer zarpó con unas 400 personas a bordo de 37 pequeñas embarcaciones de Barcelona hacia Gaza.

Los tripulantes son personalidades internacionales y representantes políticos, como la activista sueca Greta Thunberg, quien en junio pasado también formó parte de una misión a bordo de la embarcación Madleen, que pretendía llegar con ayuda humanitaria a los palestinos, pero fue interceptada con agresividad, en aguas internacionales, por milicianos de Israel.