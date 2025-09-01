S

umud significa perseverancia en árabe, pero también firmeza y resistencia. Me reúno con dos compañeras de la delegación mexicana y veo estas virtudes en sus rostros. Karen es fotógrafa y activista, volvía del Encuentro de Rebeldías y Resistencias en el caracol zapatista de Morelia cuando se enteró que había sido aceptada en la Flotilla. Dolores es profesora del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, en Guadalajara, porta una gorra con la palabra México y por ello es recibida con gritos de ¡Viva México! a su paso por el muelle. Dolores es veterana de la Marcha a Gaza realizada hace poco en Egipto, para Karen es su primera vez. Las voces de las 5 mil personas reunidas en el Moll de la Fusta de Barcelona las anima y las despide. Abordan el barco Huga junto con tripulación de otros países. La estrategia frente a las posibles detenciones israelíes es mezclar las nacionalidades, pero a ellas les ha tocado juntas.

En el puerto no cabe un alma más, la respuesta ciudadana a la convocatoria de acompañar la salida de la Global Sumud Flotilla ha sido un éxito. También han venido autobuses del resto de España y de Europa para despedir a las delegaciones de 44 países, algo más de 300 personas en una veintena de buques a las que se sumarán otras flotillas que saldrán de Italia y Túnez. Uno de los organizadores señala que al final serán 70 barcos y cerca de mil personas las que intenten romper el cerco de Gaza sobre el día 14 o 15 de septiembre.

Después de tres días de preparación sobre cómo responder de manera no violenta a las muy posibles agresiones del gobierno israelí en aguas palestinas o internacionales, las caras de los y las tripulantes transmiten emoción y compromiso. Saben que les espera cualquier cosa, se preparan para ser retenidos y saber cómo exigir sus derechos en el marco internacional. Así que más allá del objetivo de abrir un corredor humanitario y concienciar sobre el genocidio, la flotilla también pretende incomodar a los gobiernos de sus países para que se impliquen en caso de detenciones ilegales o cosas peores.

Hay que recordar que sólo este año ha habido tres intentos de abrir una vía marítima humanitaria y en los tres casos fueron atacados por el gobierno de Netanyahu. El Conscience zarpó de Túnez a finales de abril y fue atacado en mayo con drones israelíes frente a las costas de Malta. El Madleen zarpó de Sicilia el primero de junio con la activista sueca Greta Thunberg y una docena de luchadores a bordo, fue interceptado por Israel en aguas internacionales. Todos los tripulantes fueron deportados. En julio el Handala llegó a sólo 74 kilómetros de Gaza, nuevamente Israel abordó el barco en aguas internacionales y deportó a la tripulación.