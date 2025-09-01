▲ Familias enteras hicieron barcos de papel con los que formaron en el piso la bandera palestina. Frente al Hemiciclo a Benito Juárez, en la Ciudad de México, los participantes más pequeños pidieron para que se salve a los niños de Gaza. Foto Marco Peláez

Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 1º de septiembre de 2025, p. 2

Madrid. “Cuando el mundo se queda en silencio, nosotros zarpamos”, señalaron los integrantes de la Global Sumud Flotilla al soltar amarras ayer al filo de las 3:30 de la tarde (hora local) desde el puerto de Barcelona. El grupo se conforma por 37 pequeñas embarcaciones en las que se movilizan unas 400 personas con el objetivo de llegar a las costas de Gaza y romper así el bloqueo que sufre esta región por parte del Estado de Israel.

Miles de personas los despidieron con gritos de apoyo a la causa palestina, conscientes de que los participantes de la Global Sumud Flotilla afrontarán en las próximas semanas una travesía repleta de riesgos, sobre todo la amenaza latente de las milicias israelíes, que podrían desde detenerlos en alta mar hasta “bombardearlos”.

Entre los miembros de esta “misión no violenta” que busca abrir un corredor humanitario en Gaza se encuentran seis ciudadanos mexicanos y varias personalidades famosas, como la activista sueca Greta Thunberg, los actores Eduard Fernández, Liam Cunningham, Susan Sarandon y el cómico y escritor irlandés Tadhg Hickey.

“El hecho de que la flotilla esté en marcha muestra el fracaso del mundo a la hora de hacer que se respeten los derechos internacional y humanitario. Es un periodo vergonzoso en la historia de nuestro mundo y deberíamos estar colectivamente avergonzados”, declaró Liam Cunningham y la ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau.

Esta misión, llamada Global Sumud Flotilla, “es diferente” a las anteriores, ya que “ahora somos muchos más barcos, somos muchas más personas, y esta movilización es histórica”, declaró Thunberg en entrevista con AfpTV.

La Global Sumud Flotilla (sumud significa resiliencia en árabe) se define en su web como una organización “independiente y no afiliada a ningún gobierno ni partido político”.

Con las consignas de “Palestina libre” y “No es una guerra, es un genocidio”, y enarbolando banderas palestinas, miles despidieron a la “flotilla” de la dignidad, para la que una de sus principales reivindicaciones es llamar la atención de la inacción de la comunidad internacional ante el genocidio perpetrado por Israel contra la franja de Gaza.

La misión, que insisten en definir como “no violenta” y “legal”, ya que su destino final son las costas de Gaza, está compuesta por cerca de 400 personas de orígenes y oficios diversos, y que proceden de hasta 44 países.

En las pequeñas y medianas embarcaciones van expertos en navegación, abogados, médicos y ciudadanos comprometidos con la causa palestina, que además llevan una carga simbólica de ayuda humanitaria, sobre todo medicinas y alimentos básicos.

La travesía debe durar entre dos y tres semanas, en las que habrá varias paradas para que se incorporen a la misión más embarcaciones en los puertos de Túnez, Catania, Sicilia y Grecia.

A pesar de ser, según sus organizadores, la “misión humanitaria más grande la historia” con el pueblo palestino, los riesgos respecto a la actuación del ejército israelí son latentes, más aún con los antecedentes, como ocurrió con la embarcación Handala, que fue interceptada por las milicias israelíes en julio pasado mientras navegaba hacia Gaza para romper el bloqueo y entregar alimentos y medicamentos.