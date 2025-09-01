L

a Liga Mx tiene un nuevo ídolo. El francés Allan Saint Maximin aterrizó en el nido de Coapa decidido a montarse la capa de superhéroe y en dos presentaciones tiene sendos goles que han inyectado gran entusiasmo en la mitad de los aficionados al futbol mexicano. Mientras, el antiamericanismo, la otra mitad, y particularmente la parcialidad de Chivas, esgrime amarga sonrisa, porque su equipo juega bien, es agradable verlo inflar el pecho sin complejos ante los favoritos y observar cómo su velocidad pone en apuros a planteles millonarios, plagados de foráneos, pero se trata de un rebaño desbocado que no sabe ganar y es colero junto con Querétaro y Puebla.

Los juveniles son impetuosos, se desesperan y se precipitan en el tiro a gol. ¡Ni para eso sirve la experiencia de Javier Hernández!, al menos debería ocuparse en orientar y aconsejar a los novatos… El proceso va bien, requiere tiempo y paciencia ¿la habrá?… El sábado, luego de la derrota en casa frente al Cruz Azul, el equipo rojiblanco recibió abucheos y rechiflas, muchos dirigidos al Chicharito, quien reapareció tras más de 40 días, afectado por algunas lesiones e infortunados videos… La gente extraña a Fernando Nene Beltrán, mediocampista que era consentido del público, a Ricardo Marín, cedido al Puebla, echa de menos hasta al Pocho Guzmán… Pero en Verde Valle la primera desorientada y máxima impaciente ha sido la directiva.

El Monterrey está en la cima con el aporte de sus jugadores ibéricos. Sergio Canales aspira al liderato de goleo luego del hat trick que asestó al Puebla con su educada zurda. No obstante, el exótico Maximin, llama más la atención, pues se conectó y adaptó con los amarillos en un abrir y cerrar de ojos; esgrime potencia física, técnica y gran mentalidad. De inmediato, con o sin público, se arroba el protagonismo; sin embargo, su pasado dice que no dura mucho en los equipos, así que puede ser un ídolo fugaz… Cruz Azul se mantiene invicto, mientras que el Toluca y Tigres marchan con altibajos a la retaguardia de los punteros. Es el pelotón que compite por el cetro, los demás son comparsas, relleno vil.

Cuando el aficionado piensa que la Federación Mexicana de Futbol se retrató de cuerpo entero desde hace tiempo, dejando al desnudo su forma de ser ventajosa, convenenciera y abusiva, resulta que hay más… Está a escasas semanas de llevarse un revés en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que –todo indica– dará la razón a la Liga de Expansión, la cual demandó en mayo la vuelta del “ascenso y descenso”, tal y como la propia Federación lo propuso en 2019-20, cuando aseguró que la suspensión era una “medida temporal”… El periodo se agotó y es tiempo de reactivar esos mecanismos que dan sentido, premio y castigo al desempeño deportivo. No obstante, la maquinaria perversa está a todo vapor, urdiendo artilugios para mantener sus canonjías y acaso otorgue el ascenso, ¿pero el descenso?