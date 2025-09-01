El americanismo estrena ídolo // Dueños, negados al descenso
a Liga Mx tiene un nuevo ídolo. El francés Allan Saint Maximin aterrizó en el nido de Coapa decidido a montarse la capa de superhéroe y en dos presentaciones tiene sendos goles que han inyectado gran entusiasmo en la mitad de los aficionados al futbol mexicano. Mientras, el antiamericanismo, la otra mitad, y particularmente la parcialidad de Chivas, esgrime amarga sonrisa, porque su equipo juega bien, es agradable verlo inflar el pecho sin complejos ante los favoritos y observar cómo su velocidad pone en apuros a planteles millonarios, plagados de foráneos, pero se trata de un rebaño desbocado que no sabe ganar y es colero junto con Querétaro y Puebla.
Los juveniles son impetuosos, se desesperan y se precipitan en el tiro a gol. ¡Ni para eso sirve la experiencia de Javier Hernández!, al menos debería ocuparse en orientar y aconsejar a los novatos… El proceso va bien, requiere tiempo y paciencia ¿la habrá?… El sábado, luego de la derrota en casa frente al Cruz Azul, el equipo rojiblanco recibió abucheos y rechiflas, muchos dirigidos al Chicharito, quien reapareció tras más de 40 días, afectado por algunas lesiones e infortunados videos… La gente extraña a Fernando Nene Beltrán, mediocampista que era consentido del público, a Ricardo Marín, cedido al Puebla, echa de menos hasta al Pocho Guzmán… Pero en Verde Valle la primera desorientada y máxima impaciente ha sido la directiva.
El Monterrey está en la cima con el aporte de sus jugadores ibéricos. Sergio Canales aspira al liderato de goleo luego del hat trick que asestó al Puebla con su educada zurda. No obstante, el exótico Maximin, llama más la atención, pues se conectó y adaptó con los amarillos en un abrir y cerrar de ojos; esgrime potencia física, técnica y gran mentalidad. De inmediato, con o sin público, se arroba el protagonismo; sin embargo, su pasado dice que no dura mucho en los equipos, así que puede ser un ídolo fugaz… Cruz Azul se mantiene invicto, mientras que el Toluca y Tigres marchan con altibajos a la retaguardia de los punteros. Es el pelotón que compite por el cetro, los demás son comparsas, relleno vil.
Cuando el aficionado piensa que la Federación Mexicana de Futbol se retrató de cuerpo entero desde hace tiempo, dejando al desnudo su forma de ser ventajosa, convenenciera y abusiva, resulta que hay más… Está a escasas semanas de llevarse un revés en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que –todo indica– dará la razón a la Liga de Expansión, la cual demandó en mayo la vuelta del “ascenso y descenso”, tal y como la propia Federación lo propuso en 2019-20, cuando aseguró que la suspensión era una “medida temporal”… El periodo se agotó y es tiempo de reactivar esos mecanismos que dan sentido, premio y castigo al desempeño deportivo. No obstante, la maquinaria perversa está a todo vapor, urdiendo artilugios para mantener sus canonjías y acaso otorgue el ascenso, ¿pero el descenso?
De activarse ya el ascenso-descenso peligra la idea de inflar hasta el ridículo el precio de sus franquicias, pues los dueños de más de un club, forzados como están a eliminar la multipropiedad, ven tambalearse sus planes de subastar con sobreganancia: compraron barato, hicieron inversión mínima o nula, y ¡lotería!, ¡a vender a precio de oro!… Peligra, sobre todo, el sueño de recibir un apetecible “fondo de inversión” como el que ofreció Apollo Global Management, y de vender en paquete los derechos de transmisión. Porque, desde luego, quieren garantizar a quien compre que no hay riesgo de descenso; se lo juraron a Marc Spiegel, nuevo dueño del Querétaro. Entonces, están quemando neuronas para mantenerse sin descenso contra viento y marea.
A Ricardo Salinas Pliego lo exhibieron esta semana en la conferencia presidencial mañanera. El dueño de TvAzteca utiliza prestanombres en el caso del Club Puebla, mientras que es abiertamente dueño del Mazatlán y parcial, en sociedad con Orlegi, del Atlas… Grupo Pachuca se aferra al León, busca una fórmula para poder decir que la fiera totalmente suya no es, así que eso de extinguir la multipropiedad está por verse… Este sábado el Tri disputa en Oakland un juego amistoso ante Japón, equipo que dirigió brevemente Javier Vasco Aguirre y que ha crecido mucho hasta posicionarse en el peldaño 17 del ranking de la FIFA.