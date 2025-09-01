¿S

on iguales?, no, se parecen, pero entre uno y otro hay diferencias, aunque los dos son insoportables y no vale la pena argumentar a favor de ninguno, son dos tipos de cuidado, pero Alito y Gerardo Fernández Noroña, no son iguales.

Sólo para ser un tanto justos, no estaría de más hacer una comparación entre estos que hoy están en guerra y cuyo pleito se ha querido llevar a una arena que algunos quieren ver como representativa de las diferencias entre la izquierda y la derecha, así que vámonos por partes.

Por decirlo en el mejor tono, Gerardo Fernández Noroña es de esos que no pierden la oportunidad de lanzar, contra quien sea, un insulto hiriente, casi siempre inocuo, condición por la que hasta ahora no se le ha acusado penalmente. Un hocicón prepotente, dicen de él en el partido que le permitió llegar al Senado.

Se le acusa, también, de no seguir, al pie de la letra, algunas de las recomendaciones que supuestamente deben seguir, en su forma de vida, los miembros de la 4-T.

Nadie, por el momento, lo ha denunciado como ladrón, aunque como dijimos, le critican la manera en que se conduce, porque nada tiene que ver con aquello de la “pobreza franciscana”, que si bien no debería ser lo medular del proyecto de gobierno actual, sí se ha convertido en el argumento recurrente de la derecha para desacreditar, cuando se puede, a gente como Fernández Noroña, que se niega a ponerse el hábito de la pobreza.

En la esquina de la derecha, Alejandro Moreno, alias Alito, es otra historia. El campechano está acusado de enriquecimiento ilícito, peculado, uso indebido de facultades, defraudación fiscal, lavado de dinero y lo que se derive después de su actuación en la tribuna del Congreso al final de la semana pasada.

Pero además, alias Alito aparentemente nada tenía que perder al armar el escándalo, pero en el diseño de su provocación estaba el que Fernández Noroña respondiera con violencia a la agresión. Necesitaba, y estaba listo para recibir algún puñetazo y de esa forma alimentar la trama con la que se podía declarar perseguido político. Eso era todo.