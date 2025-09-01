B

rillante y creativo, como siempre, al Partido Acción Nacional se le ocurrió una excelente idea: proponer a una cuarteta de impresentables como su “mejor oferta” para encabezar la mesa directiva de la Cámara de Diputados (en el segundo año de la 66 Legislatura), la cual se integra con Margarita Zavala Gómez del Campo (la misma que, junto con su marido, Felipe Calderón, entregó al INE alrededor de 700 mil firmas falsas para “sustentar” su candidatura); Kenia López Rabadán (igual de histérica que Lilly Téllez y sempiterna legisladora plurinominal que no sabe más que agredir y gritar); Germán Martínez Cázares (lavador profesional de la imagen y la responsabilidad legal de Borolas, y Caballo de Troya que el PAN infiltró en las filas de Morena; obtuvo hueso dorado como director del IMSS), y el lumpen y patotero Federico Döring Casar. Sólo joyas, versión blanquiazul. Y junto a ellas, su promotor, otro impresentable: Ricardo Monreal (“no se debe escatimar” a ese partido la presidencia en San Lázaro, según dice), que entre sus múltiples enjuagues ahora promueve a esos patoteros para que encabecen la citada mesa directiva.

La Jornada (Enrique Méndez y Georgina Saldierna) lo reseña así: “el diálogo entre las bancadas de Morena y del Partido Acción Nacional no ha decantado en un acuerdo para la integración y elección esta tarde de la nueva Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y de no lograrse una solución, los actuales integrantes de ese órgano de dirección legislativa continuarán cinco días más en el cargo. Antes de la reunión plenaria de Morena y de la Junta de Coordinación Política donde se prevé que se presente la lista de candidatos a integrar la mesa para el segundo año de la actual legislatura, Ricardo Monreal insistió en que “no se debe escatimar” al PAN la presidencia de la Cámara. “Aunque tenemos mayoría, es conveniente la estabilidad política, y aunque hemos recibido propuesta de Acción Nacional, no ha transitado en Morena por distintas razones que no vale la pena expresar”. De cualquier suerte, dijo, “es importante mantener la unidad nacional, independientemente de la posición política e incluso de la postura ideológica de cada diputado” (¡ole!) y, chantajista que es, aseguró que si no se llega a un acuerdo “estaríamos ante la posibilidad de entrar a una situación complicada, que algunos han calificado como crisis constitucional; si no hay solución, estaremos ante un vacío jurídico que no contempla la ley y con dificultades para que los actos jurídicos que realicemos sean combatidos en los tribunales jurisdiccionales con posibilidad de éxito; no es conveniente llegar a esa etapa”.