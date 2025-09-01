D

atos preliminares del INEGI indican que en el primer semestre, el Producto Interno Bruto (PIB) –el valor acumulado de la producción de bienes y servicios– se ubicó en 35.234 billones de pesos anualizados con un crecimiento de 0.44% sobre 2024 (gráfico 1).

El crecimiento del PIB ha venido declinando en los últimos años tras el repunte post-pandemia (gráfico 2), siendo el de este año el más bajo. Esto, cabe puntualizar, se corresponde con el registro histórico de bajo crecimiento que caracteriza cada inicio de sexenio: 1995 (-4.95%), 2001 (0.36), 2007 (1.97), 2013 (0.74), 2019 (-0.04), y 2025 (0.44%). Es de confiar que tras este año de ajustes y asentamiento veamos un repunte brioso desde el inicio de 2026, ya sin T-MEC o con un tratado sólo comercial radicalmente distinto al actual –que es el principal lastre de nuestro crecimiento– y que responda en nuestros términos al proteccionismo económico de Estados Unidos, a la sustitución de importaciones y a la expansión autosostenida de la producción.

Muy importante sería negociar la compra de Banamex para contar con una estructura bancaria-financiera poderosa y apropiada que respalde el relanzamiento productivo esperado; nuestra Presidenta y la CEO de Citi Group seguramente pueden acordar una buena transacción.