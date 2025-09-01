Cuidan a Sheinbaum de lo lillytellezco // Morena “veta” a panistas // Aduanas, ¿“cooperación” con EU? // Refresqueras: ajustes fiscales
orena no quiso que desde una recién electa presidencia panista de la mesa directiva de la Cámara de Diputados pudiera correr riesgos oratorios la Presidenta de la República al rendir su primer Informe de labores (así fuera en ausencia, pues Sheinbaum lo hará en Palacio Nacional), de tal manera que ha entrampado ¿temporalmente? el proceso de designación de ese puesto. El Partido Acción Nacional, a quien correspondería ocupar dicha presidencia, propuso a Kenia López Rabadán, lo cual en un principio pareció aceptable para los mandos de la Cuarta Transformación, que por voz de Ricardo Monreal comenzaron a procesar tal acuerdo. Pero dentro del guinda partido hegemónico hubo rechazo a que una voz tan cercana a lo lillytellezco pueda quedar durante un año a cargo de la conducción de las sesiones en San Lázaro.
En las muy alicaídas negociaciones, el partido conservador planteó cartas alternativas: Margarita Zavala Gómez del Campo, Federico Döring o Germán Martínez Cázares, sin desechar la posibilidad de la citada López Rabadán. Incluso, Acción Nacional destacó que su prioridad es que la designación corresponda a una mujer. Lo cierto es que ninguna de las opciones encaja en el tono “conciliatorio” que esperaría la mayoría guinda.
Sin acuerdo que permita contar con la mayoría calificada para instalar una nueva presidencia, la normatividad permite que continúe cinco días más en funciones el actual, que es ni más ni menos que Sergio Gutiérrez Luna, el veracruzano que a sus propias prendas polémicas agrega el episodio en que se involucró, de su esposa promotora del castigo judicial de una sonorense a la que se obligó, entre otros puntos, a disculparse durante 30 días seguidos, sin mencionar el nombre de esa diputada federal ahora muy conocida como “dato protegido”.
Dado que en San Lázaro se abrió la posibilidad de que el partido opositor que quedó en segundo lugar en las pasadas elecciones ocupara la presidencia de la directiva (en el Senado, Morena mantuvo ese cargo, con Laura Itzel Castillo como relevo de Gerardo Fernández Noroña), vale preguntarse si al partido dominante le corresponde vetar las propuestas del opositor o debe allanarse a lo que este soberanamente decida.
A como iban las cosas a la hora de cerrar esta columna, Morena habrá rechazado las propuestas panistas por la “agresividad” de los personajes planteados. No dará lustre a la ceremonia que el conductor de la sesión sea alguien como Gutiérrez Luna (¿de “dato” a “presidente protegido”?). El escenario se complicaría si, pasados los cinco días de prórroga legalmente válida, persistieran los desacuerdos, pues no hay antecedentes ni reglamentación aplicables.
Por cuanto al primer Informe claudista, será interesante conocer más detalles de las propuestas de reformas legislativas que la Presidenta enviará este año. Una de ellas, relacionada con la operación de las aduanas, ha sido esbozada como una forma de combate a la corrupción, pero habrá de verse si tiene relación con las medidas de “cooperación” operativa que la administración Trump quiere imponer en aduanas y aeropuertos. Otro tema interesante se relaciona con una mayor carga fiscal a empresas refresqueras, causantes de graves problemas de salud a los mexicanos.
El informe presidencial de hoy tendrá, por lo demás, un referente ineludible: la visita, este miércoles, del secretario de Estado del vecino país, Marco Rubio, quien pretende firmar acuerdos de seguridad y otros temas con cláusulas que han generado rechazo en la parte mexicana o que cuando menos han buscado ciertas moderaciones. Trump, sus amenazas y sus presiones, será el invisible invitado no deseado.
Y, mientras hoy asumen sus funciones los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con una “ceremonia tradicional de purificación y entrega de bastón de mando y servicio” a realizarse en horas previas a la nocturna ceremonia formal de asunción. ¡Hasta mañana!
X : @julioastillero
Facebook: Julio Astillero