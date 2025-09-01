M

orena no quiso que desde una recién electa presidencia panista de la mesa directiva de la Cámara de Diputados pudiera correr riesgos oratorios la Presidenta de la República al rendir su primer Informe de labores (así fuera en ausencia, pues Sheinbaum lo hará en Palacio Nacional), de tal manera que ha entrampado ¿temporalmente? el proceso de designación de ese puesto. El Partido Acción Nacional, a quien correspondería ocupar dicha presidencia, propuso a Kenia López Rabadán, lo cual en un principio pareció aceptable para los mandos de la Cuarta Transformación, que por voz de Ricardo Monreal comenzaron a procesar tal acuerdo. Pero dentro del guinda partido hegemónico hubo rechazo a que una voz tan cercana a lo lillytellezco pueda quedar durante un año a cargo de la conducción de las sesiones en San Lázaro.

En las muy alicaídas negociaciones, el partido conservador planteó cartas alternativas: Margarita Zavala Gómez del Campo, Federico Döring o Germán Martínez Cázares, sin desechar la posibilidad de la citada López Rabadán. Incluso, Acción Nacional destacó que su prioridad es que la designación corresponda a una mujer. Lo cierto es que ninguna de las opciones encaja en el tono “conciliatorio” que esperaría la mayoría guinda.

Sin acuerdo que permita contar con la mayoría calificada para instalar una nueva presidencia, la normatividad permite que continúe cinco días más en funciones el actual, que es ni más ni menos que Sergio Gutiérrez Luna, el veracruzano que a sus propias prendas polémicas agrega el episodio en que se involucró, de su esposa promotora del castigo judicial de una sonorense a la que se obligó, entre otros puntos, a disculparse durante 30 días seguidos, sin mencionar el nombre de esa diputada federal ahora muy conocida como “dato protegido”.

Dado que en San Lázaro se abrió la posibilidad de que el partido opositor que quedó en segundo lugar en las pasadas elecciones ocupara la presidencia de la directiva (en el Senado, Morena mantuvo ese cargo, con Laura Itzel Castillo como relevo de Gerardo Fernández Noroña), vale preguntarse si al partido dominante le corresponde vetar las propuestas del opositor o debe allanarse a lo que este soberanamente decida.