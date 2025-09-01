U

na flota compuesta por 37 pequeños barcos zarpó ayer de Barcelona, llevando a bordo a unas 400 personas procedentes de 44 países –entre ellos, México–, con la misión de hacer llegar a los habitantes de Gaza un mensaje de solidaridad y de romper el cerco criminal impuesto por el régimen de Tel Aviv, para matar de hambre a los gazatíes que han logrado sobrevivir a casi dos años de agresiones militares israelíes ininterrumpidas contra la población civil de esa tierra palestina.

Lo más significativo de esta empresa humanitaria pacífica, denominada Global Sumud Flotilla, no es la carga de alimentos y medicinas que va a bordo de las embarcaciones, ni el renombre internacional de algunas de las personas que participan en la travesía, sino el hecho de que se trata del mayor gesto de humanidad de cuantos se han producido hasta ahora para expresar empatía a la población de Gaza y repudio al genocidio que el gobierno israelí está en curso de perpetrar allí con el pretexto de la seguridad nacional, pero con el objetivo inocultable de apoderarse de las tierras y recursos de los palestinos, así sea pasando sobre sus cadáveres.

El mencionado no es, ciertamente, el primero de los intentos humanitarios por romper el bloqueo a Gaza impuesto por Tel Aviv; en diversas ocasiones, organizaciones como Open Arms, World Central Kitchen y la Flotilla de la Libertad enviaron embarcaciones cargadas con ayuda para la población gazatí, y en todos los casos sus tripulantes fueron ilegalmente secuestrados en alta mar por la marina de Israel e impedidos de llegar a su destino.

Lo que distingue la acción actual de las anteriores es el gran número de naves y de personas involucradas y los masivos actos de solidaridad que han recibido en diversos puertos mediterráneos europeos.