Periódico La Jornada

Lunes 1º de septiembre de 2025, p. 27

Caracas. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, advirtió ayer que la república bolivariana se prepara para luchar en caso de que Estados Unidos se atreva a “poner un pie” en su territorio, tras el despliegue de buques de guerra estadunidenses en el Caribe.

“Le digo a los imperialistas del norte: nosotros estamos preparándonos y vamos a luchar si ustedes se atreven a poner un pie en Venezuela”, aseveró durante la presentación de un balance sobre las operaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

El ministro detalló que la FANB mantiene un patrullaje activo en sus espacios marítimos y aéreos en todo el territorio venezolano, e informó que el ejército está desplegado como parte de su lucha contra el narcotráfico, al tiempo que aseguró que el país está preparado para hacer frente a cualquier amenaza.