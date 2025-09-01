Jessica Xantomila

Lunes 1º de septiembre de 2025, p. 26

Pekín. Hace 80 años China libró contra Japón una de las batallas más cruentas de la historia mundial, la cual dejó más de 35 millones de chinos muertos –entre militares y civiles–, equivalente a toda la población actual de países como Perú. Para recordar de forma solemne a los mártires y la victoria del gigante asiático sobre las tropas ocupantes, el gobierno del presidente Xi Jinping alista un magno desfile militar en la histórica plaza Tiananmen, el 3 de septiembre próximo.

La guerra sino-japonesa, entre 1931 y 1945, se dio en el marco de la Segunda Guerra Mundial, con la ocupación de ciudades del noreste de China y la intención de Tokio de que sus tropas avanzaran hacia Rusia.

Desde la visión china es rememorada como una lucha “contra la agresión y el fascismo”, que tuvo “un inmenso” costo para su pueblo.

Por ello, en el centro de Pekín, ciudad con casi 20 millones de habitantes, el presidente Xi pasará revista el próximo miércoles a las tropas y mostrará el creciente poder bélico del país, como no se ha visto desde hace una década, ya que esta conmemoración se realiza de forma destacada cada decenio.

El régimen de Pekín exhibirá ante el mundo fuerzas de combate tradicionales y otras nuevas con capacidades innovadoras. Entre ellas, “sistemas inteligentes no tripulados, unidades submarinas, fuerzas cibernéticas y electrónicas, así como armas hipersónicas”, estas últimas que combinan alta velocidad y capacidad de maniobra en vuelo, anunció el Departamento del estado mayor conjunto de la Comisión Militar Central.

A este desfile asistirán 26 líderes extranjeros, como los presidentes de Rusia, Vladimir Putin; de Corea del Norte, Kim Jong-un; de Cuba, Miguel Díaz-Canel; y de Irán, Masoud Pezeshkian; al igual que representantes de alto nivel y dirigentes de organizaciones internacionales.

Yajie Zhao, de la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, señaló a La Jornada que para China la victoria de la Resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa y la guerra antifascista mundial, como es conocida, no fue sólo un punto de inflexión “para escapar del peligro de la aniquilación nacional, sino también una transformación espiritual… forjó el gran espíritu de resistencia: el patriotismo de la unidad nacional, el heroísmo de no temer a los tiranos y luchar hasta el final”.