▲ El presidente chino, Xi Jinping, y su esposa, Peng Liyuan, dieron la bienvenida al mandatario ruso, Vladimir Putin, a la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, que agrupa a 25 naciones. Foto Afp

Afp, Europa Press, Reuters, Sputnik y Xinhua

Periódico La Jornada

Lunes 1º de septiembre de 2025, p. 26

Tianjin. El presidente de China, Xi Jinping, se reunió ayer por separado con su par ruso, Vladimir Putin y el primer ministro indio, Narendra Modi, al comenzar la llegada de más de 25 jefes de Estado y de gobierno, así como directores de 10 organizaciones internacionales a los encuentros previos a una cumbre sobre seguridad, economía global y asuntos regionales.

Al dar por inaugurada la 25 cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), que arrancó hoy en la ciudad portuaria de Tianjin, Xi aseguró que el grupo “se ha convertido en la organización regional más grande del mundo” con una cooperación que abarca más de 50 áreas y una producción económica conjunta de casi 30 billones de dólares.

“Los Estados miembros de la OCS han logrado avances innovadores e históricos en el desarrollo y la cooperación”, aseveró Xi.

Agregó que las naciones de este foro “deben buscar beneficios mutuos para el avance regional, al tiempo que se comprometió a proporcionar cerca de 281 millones de dólares en donaciones a los integrantes durante este año.

“Los Estados miembros de la OCS son todos amigos y socios”, afirmó el presidente chino, al llamar al grupo a “respetar sus diferencias, mantener la comunicación estratégica, forjar consensos y fortalecer la solidaridad y la colaboración.

“Debemos defender la justicia y la imparcialidad, promover el punto de vista correcto sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial, hacer frente a la mentalidad de la guerra fría, la confrontación y el acoso, y defender el sistema de relaciones internacionales con el protagonismo de la Organización de Naciones Unidas (ONU)”, sentenció Xi.

Al cierre de esta edición, el presidente chino criticó el “comportamiento intimidatorio” en el orden mundial y exhortó a los líderes, entre ellos a Putin y Modi, a “adherirse a la equidad y la justicia... y oponerse a la confrontación campal”.