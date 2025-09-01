Mundo
Mundo/Crece el clamor: ¡basta!/
Crece el clamor: ¡basta!
Periódico La Jornada
Lunes 1º de septiembre de 2025, p. 24

“Ochenta años de impunidad han envalentonado a Israel hasta el punto de cometer abiertamente un genocidio, que incluye hambruna masiva que afecta a bebés y niños. El conflicto más largo de la historia moderna, arraigado en la ocupación injusta e ilegal de territorio Palestino, debe llegar a su fin.”

Mohamad Hasan, canciller de Malasia

“Sin el respaldo militar y político de Estados Unidos, la ocupación israelí de Cisjordania, Gaza y los territorios palestinos, así como el genocidio, no serían posibles. Washington y las potencias imperialistas son plenamente cómplices.”

Red de Izquierda del Sudeste Asiático

