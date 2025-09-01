Periódico La Jornada

Lunes 1º de septiembre de 2025, p. 24

“Ochenta años de impunidad han envalentonado a Israel hasta el punto de cometer abiertamente un genocidio, que incluye hambruna masiva que afecta a bebés y niños. El conflicto más largo de la historia moderna, arraigado en la ocupación injusta e ilegal de territorio Palestino, debe llegar a su fin.”

Mohamad Hasan, canciller de Malasia