Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 1º de septiembre de 2025, p. 28

San Cristóbal de Las Casas, Chis., Los integrantes del colectivo Tsijil Ba Bij (Nuevo Camino) y del Congreso Nacional Indígena (CNI), en Agua Clara, municipio de Salto de Agua, manifestaron su “rechazo total al megaproyecto de la autopista San Cristóbal–Palenque, impuesto sin consulta previa, libre e informada”.

En un comunicado, afirmaron que la construcción de esa obra, que comenzó el 8 de junio pasado, “ha generado división en las comunidades y amenaza nuestra forma de vida”.

Señalaron: “nuestra tierra es raíz, alimento y futuro, no mercancía. Decimos fuerte: no aceptamos esta obra de muerte. Enfrentamos una tormenta que destruye la naturaleza y amenaza nuestra vida”.

Puntualizaron: “también sabemos que organizados podemos defender lo que nos pertenece. Por eso hacemos un llamado a todos los pueblos, colectivos y organizaciones solidarias a unirnos en defensa de lo que da vida: nuestros derechos, nuestra tierra y la vida de nuestros hijos”.

Expusieron que su lucha “es no violenta, pero es firme y decidida. Queremos un futuro digno para las generaciones presentes y futuras”. El texto fue difundido en el contexto de la conmemoración del sexto aniversario “de resistencia y rebeldía, de cuando su comunidad fue “víctima de agresiones e intimidaciones por ser pueblo originario tseltal, por defender los derechos humanos, la autonomía y el territorio”.