Estados
Ver día anteriorLunes 1º de septiembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/09/01. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Estados/Autopista San Cristóbal-Palenque, obra de muerte; no la aceptamos: colectivos/
S iguiente
 
Autopista San Cristóbal-Palenque, obra de muerte; no la aceptamos: colectivos

Su construcción fue impuesta, sin consulta libre e informada, afirman

Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 1º de septiembre de 2025, p. 28

San Cristóbal de Las Casas, Chis., Los integrantes del colectivo Tsijil Ba Bij (Nuevo Camino) y del Congreso Nacional Indígena (CNI), en Agua Clara, municipio de Salto de Agua, manifestaron su “rechazo total al megaproyecto de la autopista San Cristóbal–Palenque, impuesto sin consulta previa, libre e informada”.

En un comunicado, afirmaron que la construcción de esa obra, que comenzó el 8 de junio pasado, “ha generado división en las comunidades y amenaza nuestra forma de vida”.

Señalaron: “nuestra tierra es raíz, alimento y futuro, no mercancía. Decimos fuerte: no aceptamos esta obra de muerte. Enfrentamos una tormenta que destruye la naturaleza y amenaza nuestra vida”.

Puntualizaron: “también sabemos que organizados podemos defender lo que nos pertenece. Por eso hacemos un llamado a todos los pueblos, colectivos y organizaciones solidarias a unirnos en defensa de lo que da vida: nuestros derechos, nuestra tierra y la vida de nuestros hijos”.

Expusieron que su lucha “es no violenta, pero es firme y decidida. Queremos un futuro digno para las generaciones presentes y futuras”. El texto fue difundido en el contexto de la conmemoración del sexto aniversario “de resistencia y rebeldía, de cuando su comunidad fue “víctima de agresiones e intimidaciones por ser pueblo originario tseltal, por defender los derechos humanos, la autonomía y el territorio”.

Aseveraron que “aquella violencia buscó sembrar miedo, pero no logró arrancar nuestra dignidad. Hoy reafirmamos: no al olvido, sí a la resistencia. Aquí seguimos y aquí seguiremos”.

Los miembros de Nuevo Camino y del CNI exigieron justicia por el asesinato del cura tsotsil, Marcelo Pérez, perpetrado el 20 de octubre pasado en San Cristóbal de Las Casas y “por nuestro hermano Simón Pedro Pérez López, integrante de Las Abejas de Acteal, ultimado el 5 de julio de 2021. Recordamos su palabra y su caminar, que son semillas de lucha que florecen en nuestros corazones”.

También demandaron “la liberación inmediata de nuestros hermanos tseltales de Cancuc: Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, presos injustamente desde el 29 de mayo de 2022. Su encarcelamiento es parte de la criminalización contra quienes defienden la vida y la autonomía”.

 

S iguiente
Subir al inicio del texto