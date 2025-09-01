▲ El actor Paul Dano, quien participó en la cinta El mago del Kremlin . Foto Afp

Alia Lira Hartmann

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 1º de septiembre de 2025, p. 8

Lido de Venecia., El cine nos muestra realidades que por más alejadas que parezcan, no dejan de guardar similitudes cuando se trata de la explotación de personas por empresarios capitalistas sin escrúpulos.

En el Festival de Cine de Venecia se presentó ayer una producción de Bulgaria que revela una cruda realidad de desigualdad y explotación de la clase trabajadora.

Made in EU (Hecho en la Unión Europea) narra la historia de una pequeña población en Bulgaria donde hay una maquiladora de prendas de vestir para ser distribuidas en la Unión Europea.

Un empresario italiano ha decidido instalar su fábrica en este pueblo casi olvidado de Europa por los bajos costos de mano de obra, pagando un sueldo miserable a sus empleados por jornadas de trabajo de 12 a 14 horas.

La historia va de la mano de Iva, una madre viuda que comparte un minúsculo departamento con su hijo de 18. Iva muestra síntomas de un extraño resfriado, pero las exigencias de la fábrica en la que labora no le permiten estar incapacitada y los médicos que la fábrica asigna a sus empleados tienen la consigna de minimizar cualquier signo de enfermedad.

Iva se convierte en el primer caso diagnosticado de covid-19, lo cual desencadena una serie de consecuencias en las que es demonizada por toda la comunidad, incluyendo su propio hijo. Se le culpa de asesina cuando el virus se cobra las primeras víctimas. Una vez recuperada, sufre el despido de su trabajo, de ataques a su vivienda y a su hijo, se le niega incluso el acceso a los supermercados.

Iva no ha salido de su pueblo en años y una investigación revela que el portador del virus pudo haber sido el empresario europeo.

Videos privados muestran las deplorables condiciones de explotación en la fábrica y el hijo de Iva decide difundirlas por medio de YouTube.

Iva emigra con su hijo a Alemania en espera de mejores condiciones de vida.

El director Stephan Komandarev reflexiona en este filme sobre las consecuencias de un agresivo capitalismo que la Unión Europea ignora.