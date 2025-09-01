▲ El actor Jude Law, ayer en la Mostra de Venecia, no teme las “repercusiones” por su papel en El mago del Kremlin. Foto Ap y fotograma del filme

Afp

Periódico La Jornada

Lunes 1º de septiembre de 2025, p. 7

Venecia. El actor británico Jude Law aseguró no temer a las “repercusiones” y que no tuvo miedo de meterse en la piel de Vladimir Putin en El mago del Kremlin, presentada ayer en la edición 82 de la Mostra de Venecia.

“No tuve miedo de las repercusiones. Me sentía seguro en manos de Olivier (Assayas, el director) y el guion era una historia que iba a ser contada de forma inteligente, con matices”, declaró la estrella.

No se trataba “de buscar la controversia por la controversia”, subrayó en rueda de prensa. Es la primera vez que un actor de tanto calado encarna al presidente Putin en la pantalla. En el filme, Jude Law lleva peluca, se mueve como el presidente ruso e incluso se entrenó para el papel practicando judo. “Es una locura lo que se puede hacer con una buena peluca”, bromeó.

Más serio, explicó que al principio no sabía mucho de la vida y personalidad del mandatario y que recurrió a numerosas imágenes y videos de él para preparar el papel. En algún momento, “se convirtió en una suerte de obsesión, cada vez buscando material más reciente”.

Según Olivier Assayas, lo que quería era “un gran actor que entendiera todos los complejos matices del personaje y que recreara desde dentro una parte de lo que quiera que sea Vladimir Putin”.

Adaptado de la exitosa novela de Giulano da Empoli, el largometraje sigue la carrera de Vadim Baranov (interpretado por Paul Dano), asesor en la sombra de Vladimir Putin, un personaje inspirado en Vladislav Surkov, fundador del partido del presidente ruso, Rusia Unida.

Nuestra tierra

La directora argentina Lucrecia Martel trajo a Venecia la voz de los indígenas con su más reciente documental Nuestra tierra, sobre el asesinato del líder de la comunidad de Chuschagasta, en el norte de Argentina.

La cinta de Martel, fuera de competición, es una de la decena de propuestas latinoamericanas programadas en la presente edición de la Mostra, la mayoría en las secciones de Horizontes y Spotlight, dedicadas a las nuevas tendencias.

A partir del juicio a los sospechosos del asesinato de Javier Chocobar, cometido en Tucumán en 2009, Lucrecia Martel hace un retrato de la comunidad Chuschagasta, contando una historia mucho más amplia que aborda temas como la memoria, la identidad y la justicia social.

Martel, que denunció “el racismo” como “un problema muy profundo y un gran escollo en la cultura argentina”, explicó ayer en rueda de prensa que decidió investigar para “tratar de entender cuál es el origen, qué es lo que permite a un ser humano sentirse legitimado para sacar un revólver y disparar a unas personas”.

Por medio de una multitud de imágenes de archivo, Martel cuenta la historia de la gente de a pie, de esos hombres y mujeres que un día se marcharon a Buenos Aires para buscarse la vida, y también la de los que se quedaron, la de los que defienden la tierra donde nacieron, la de sus ancestros.

Se trata de un suceso no contado y en gran medida ignorado en las escuelas y por los historiadores. En los libros hablaban de “un país que había sido habitado por los indios; poco decían que aún la habitaban, que estábamos acá nosotros”, señala uno de los entrevistados.