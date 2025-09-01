▲ La Secretaría de Cultura de la CDMX repuso el concierto del músico vasco Fermin Muguruza que cancelaron la policía, el Ejército y la Guardia Nacional el 30 de mayo pasado. Foto Roberto García Ortiz

Juan José Olivares

Periódico La Jornada

Lunes 1º de septiembre de 2025, p. 6

“Bienvenidos al segundo asalto de la jornada antifascista... Nos cancelaron un concierto, pero ahora vamos a convertir el Monumento a la Revolución en un gigante Foro Alicia”, dijo el músico vasco Fermin Muguruza, quien, gracias a la Secretaria de Cultura de la CDMX, repuso el concierto que le cancelaron la policía, el Ejército y la Guardia Nacional en el espacio de la colonia Santa María La Ribera hace unos meses.

Frente a 15 mil personas, Muguruza celebró 40 años de estar en la línea del frente con una hacha, una hoz, un martillo y miles de palabras y notas musicales que han servido de herramientas de lucha social.

Una carrera creativa, curiosa, comprometida, reivindicativa, que fue celebrada por miles de personas con antifaz, anarquistas vintage, roqueros y nuevos escuchas que han seguido su modelo.

El comprometido Muguruza, de gran raigambre en nuestro país en la música contestataria, demostró que todos los pueblos caben en el mismo sitio, un mundo de libertad.

Aunque la lluvia amenazó por los rumbos de la colonia Tabacalera, el también cineasta encabezó el cartel de Expresión Libre Contra la Barbarie, en el que lo acompañaron Tijuana No!, grupo que Fermin produjo en 1994, y Niña Dioz, rapera de Monterrey, abanderada de los derechos LGBT.

Vino tras ofrecer un concierto gratuito en Irún, en las fiestas de su barrio natal, Mosku en Euskadi. El espectáculo incluyó la actuación de Iñigoren Dizipuloak, banda homenaje a su hermano Iñigo Muguruza, que servirá de antesala al concierto principal, enmarcado en una gira internacional por el 40 aniversario del inicio de su vida en la música.

La explanada del Monumento a la Revolución metabolizó sus fórmulas de ska, punk, rock, reggae, dub, hip-hop, soul, drum&bass, funky y guarever para levantar el suich de la corriente nerviosistémica de miles de allegados a sus rolas, que influidos por sus efectos cantaron y bailaron pese a la precipitacion que, después de unos minutos que comenzó el concierto, amainó, pero a la audiencia poco le importó.

Muguruza enseñó cómo se puede proteger la independencia y mantener la coherencia con piezas, algunas dedicadas a los que defienden la tierra, a los desaparecidos, entre otras luchas.