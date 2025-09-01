Lando Norris tuvo que retirarse y no pudo conquistar su primer título
Lunes 1º de septiembre de 2025, p. a12
El australiano Oscar Piastri, líder del Mundial de Fórmula 1, dio ayer un gran paso hacia el título al ganar el Gran Premio de Países Bajos, en el que su mayor rival y compañero en la escudería McLaren, el británico Lando Norris, tuvo que retirarse por un fallo mecánico.
Fue un duro golpe en las aspiraciones de Norris de conquistar su primera corona mundial. El británico, tras vencer en Hungría, llegó a Zandvoort a sólo nueve puntos de su coequipero y se marchó con una diferencia de 34.
Completaron el podio el ídolo local Max Verstappen (Red Bull) y el francés Isack Hadjar (Racing Bulls), quien logró con este tercer puesto su mejor clasificación en un Gran Premio.
Tras partir desde la pole position, Piastri lideró de principio a fin una carrera en la que Verstappen adelantó a Norris en la primera curva, pero fue incapaz de aguantar el ritmo del McLaren del australiano a pesar del apoyo desde las gradas por parte de sus compatriotas.
Unas vueltas después, Norris volvió a adelantar a Verstappen y todo parecía encaminado a un nuevo doblete de McLaren, pero a falta de poco más de cinco vueltas para el final, el motor del británico presentó fallas y su monoplaza se quedó varado en medio de la pista.
El abandono de Norris devolvió la segunda plaza a Verstappen y dio la posibilidad a Hadjar, de 20 años, de sumar su primer podio en la máxima categoría del automovilismo.
Es la sexta victoria de la temporada para Piastri, quien se consolida como el gran favorito a suceder como campeón del mundo a Verstappen, que queda tercero en el Mundial a 104 puntos del australiano.
El británico George Russell (Mercedes) quedó al pie del podio y completaron el top ten el tailandés Alexander Albon (quinto con Williams), el británico Oliver Bearman (Haas), el canadiense Lance Stroll y su compañero español en Aston Martin Fernando Alonso, el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) y el francés Esteban Ocon (Haas).
El próximo fin de semana se disputará el Gran Premio de Italia, en el circuito de Monza, muy cerca de la sede de Ferrari, que ayer vivió una pesadilla, con sus dos pilotos, el británico Lewis Hamilton y el monegasco Charles Leclerc, sin terminar la prueba.
Hamilton fue el primero en renunciar tras salirse de pista, y una treintena de vueltas después abandonó Leclerc, tras un accidente con el Mercedes del italiano Kimi Antonelli.
En la IndyCar Series, el mexicano Pato O’Ward (Arrow McLaren), quien ayer salió desde la pole position en Nashville, tuvo que dejar la carrera, la cual lideraba, por un fuerte choque contra el muro debido a una ponchadura en la llanta delantera derecha en la vuelta 127 de las 225 en total.
Pese al abandono en la decimoséptima y última fecha de la temporada, el piloto tricolor terminó como subcampeón de la IndyCar.
El ganador de la carrera fue el estadunidense Josef Newgarden; mientras el español Alex Palou se coronó campeón de la categoría.