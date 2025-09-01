▲ El australiano Piastri lideró la competencia luego de salir desde la pole position. Foto Ap

De la Redacción y Afp

Periódico La Jornada

Lunes 1º de septiembre de 2025, p. a12

El australiano Oscar Piastri, líder del Mundial de Fórmula 1, dio ayer un gran paso hacia el título al ganar el Gran Premio de Países Bajos, en el que su mayor rival y compañero en la escudería McLaren, el británico Lando Norris, tuvo que retirarse por un fallo mecánico.

Fue un duro golpe en las aspiraciones de Norris de conquistar su primera corona mundial. El británico, tras vencer en Hungría, llegó a Zandvoort a sólo nueve puntos de su coequipero y se marchó con una diferencia de 34.

Completaron el podio el ídolo local Max Verstappen (Red Bull) y el francés Isack Hadjar (Racing Bulls), quien logró con este tercer puesto su mejor clasificación en un Gran Premio.

Tras partir desde la pole position, Piastri lideró de principio a fin una carrera en la que Verstappen adelantó a Norris en la primera curva, pero fue incapaz de aguantar el ritmo del McLaren del australiano a pesar del apoyo desde las gradas por parte de sus compatriotas.

Unas vueltas después, Norris volvió a adelantar a Verstappen y todo parecía encaminado a un nuevo doblete de McLaren, pero a falta de poco más de cinco vueltas para el final, el motor del británico presentó fallas y su monoplaza se quedó varado en medio de la pista.

El abandono de Norris devolvió la segunda plaza a Verstappen y dio la posibilidad a Hadjar, de 20 años, de sumar su primer podio en la máxima categoría del automovilismo.

Es la sexta victoria de la temporada para Piastri, quien se consolida como el gran favorito a suceder como campeón del mundo a Verstappen, que queda tercero en el Mundial a 104 puntos del australiano.