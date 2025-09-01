Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Lunes 1º de septiembre de 2025, p. a11

Desde el inicio del Apertura 2025, Pumas registró a tres delanteros en la base de datos de la Liga Mx: Guillermo Martínez, el joven Santiago López y José Juan Macías, quien anunció su retiro temporal en febrero debido a su historial de lesiones, pero regresó el mes pasado como refuerzo del técnico Efraín Juárez. En siete fechas del torneo, sólo uno de los seis goles que registran los felinos salió de Martínez, silbado ayer desde los 10 minutos por sus frecuentes errores en el área. Con Macías en proceso de adaptación y López destinado a ser suplente, los aficionados en el estadio Olímpico aguardaron la respuesta del resto del equipo, por momentos muy superior, pero incapaz de salir del empate ante el Atlas hasta el 1-0 del galés Aaron Ramsey, el héroe inesperado.

Si días antes cientos de aficionados cuestionaron el nivel de los jugadores, en las gradas no lo escondieron. “Queremos gente seria y comprometida”, señalaron desde la zona alta del Pebetero. Desde el encuentro con Santos (2-0) en la penúltima fecha del torneo anterior, los universitarios resistieron a la presión de no ganar en casa. Fueron más de cuatro meses. Su mala fortuna incluyó rivales de gran valor y polémicas arbitrales, como la que ayer protagonizó el silbante Martín Molina. En menos de 45 minutos, el central de 29 años invalidó las jugadas con las que Jorge Ruvalcaba y Alan Medina pusieron por un momento en ventaja a los locales por una mano y una presunta posición adelantada advertida por el VAR.

Cuando el Atlas perdió consistencia a la hora de defender, Molina detuvo el partido por tercera vez para acreditar una falta dentro del área en favor de los felinos, la cual fue anulada enseguida por un fuera de lugar en la acción previa. El anuncio desde el micrófono inalámbrico, al estilo de los oficiales de la NFL, jugó con las emociones de una afición necesitada de triunfos en Ciudad Universitaria. Mientras la lluvia empezó a caer con fuerza sobre el estadio, los gritos que emergieron de las tribunas respondieron a la misma lógica: “¡sólo les pedimos un gol, cabrones!”, “¡Pónganle huevos!”. Los baños de cerveza, la venta de impermeables, el intercambio de vasos, papeles y basura entre sectores vecinos del lado del Pebetero dieron color a los últimos minutos.